Лукашенко летит в Украину с официальным визитом

В ходе визита, который пройдет 20-21 июля, Александр Лукашенко встретится с президентом Украины Петром Порошенко, главы стран проведут переговоры, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Президенты намерены обсудить основные аспекты сотрудничества двух в экономической, политической и гуманитарной сферах. Будут затронуты вопросы инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства.

Сообщается, что особое внимание будет уделено также развитию приграничного сотрудничества.

Президенты коснутся вопроса об регулировании конфликта в Восточной Украине с акцентом на участие Беларуси в виде предоставления переговорной площадки для встреч участников процесса.

Сообщается, что по итогу переговоров стороны подпишут ряд документов, касающихся двухстороннего сотрудничества, касающегося торговли, экономики, культуры и межнациональных отношений.