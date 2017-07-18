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Лукашенко летит в Украину с официальным визитом

19.07.2017 10:15 — Разное | БДГ  
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В ходе визита, который пройдет 20-21 июля, Александр Лукашенко встретится с президентом Украины Петром Порошенко, главы стран проведут переговоры, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Президенты намерены обсудить основные аспекты сотрудничества двух в экономической, политической и гуманитарной сферах. Будут затронуты вопросы инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства.

Сообщается, что особое внимание будет уделено также развитию приграничного сотрудничества.

Президенты коснутся вопроса об регулировании конфликта в Восточной Украине с акцентом на участие Беларуси в виде предоставления переговорной площадки для встреч участников процесса.

Сообщается, что по итогу переговоров стороны подпишут ряд документов, касающихся двухстороннего сотрудничества, касающегося торговли, экономики, культуры и межнациональных отношений.

 
 
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В ходе визита, который пройдет 20-21 июля, Александр Лукашенко встретится с президентом Украины Петром Порошенко, главы стран проведут переговоры, сообщает

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