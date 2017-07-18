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На МКАД водитель после ДТП почувствовал себя плохо и неожиданно умер

19.07.2017 10:45 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло вечером 18 июля на МКАД в районе съезда на проспект Дзержинского. 41-летний водитель на микроавтобусе Renault ехал во второй полосе на МКАД, по неизвестным причинам врезался сначала в Mazda CX5, а затем в рейсовый автобус МАЗ. Машины получили незначительные повреждения. Водитель Renault вышел из автомобиля, чтобы осмотреть повреждения. Но спустя 20 минут после ДТП упал на землю и умер, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Московского района.


Водитель на микроавтобусе Renault ехал во второй полосе по внутреннему кольцу на МКАД. Неожиданно он наехал на Mazda CX5, которая ехала по третьей полосе. От удара легковушка вылетела на обочину. Микроавтобус продолжил движение по третьей полосе и врезался в автобус.


По словам очевидцев, водитель микроавтобуса вышел из машины, сказал «Я ничего не помню». Мужчина вместе с другими водителями начал осматривать место ДТП и даже вынес знак аварийной остановкит. Но спустя 20 минут он упал и умер.


— Наши инспектора уже выехали на место аварии, а спустя 20 минут им сообщили, что водитель, допустивший столкновение внезапно умер до приезда скорой помощи, — сказали в ГАИ. — В ДТП будут разбираться наши эксперты, они дадут ответ, отчего умер водитель микроавтобуса.


В микроавтобусе сработали подушки безопасности, но более значительных подверждений авто не получило

На месте аварии работали представители управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель допустил двойное столкновение с легковушкой и рейсовым автобусом, вышел из автомобиля, но спустя 20 минут почувствовал себя плохо и умер.

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