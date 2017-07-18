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Как санкции США против России скажутся на нефтяной индустрии?

19.07.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Как санкции США против России скажутся на нефтяной индустрии?

Financial Times сообщает, что введение новых санкций против Москвы может ударить по американскому рынку труда, а также по нефтяным и газовым проектам по всему миру.

Как пишет Financial Times, представители «нефтянки» предупреждают, что предлагаемые США меры могут навредить конкурентоспособности американских компаний и потенциально затруднить нефтегазовое производство не только в России, но и в других странах.

Президент американской ассоциации Petroleum Equipment & Services Association Лесли Байер в понедельник в своем письме лидеру республиканского большинства в палате представителей Кевину Маккарти написал, что «колоссальная эскалация» санкций может создать препятствия для американских компаний на мировых рынках, вызвав «сокращение рабочих мест и спад экономики в… американских общинах».

Президент Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) Джек Герард поддерживает применение санкций, подчеркивает газета. При этом Герард призвал членов палаты представителей «кардинально изменить» законопроект, чтобы «избежать непредвиденных последствий». Некоторые республиканцы демонстрируют готовность к изменениям, тогда как ведущие демократы хотят, чтобы законопроект был принят в том виде, в каком его одобрил Сенат.

Сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Документ, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

 
 
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Financial Times сообщает, что введение новых санкций против Москвы может ударить по американскому рынку труда, а также по нефтяным и газовым проектам по всему миру.

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