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Латвию тревожит сценарий учений "Запад-2017"

19.07.2017 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Латвия не возражает по поводу проведения на территории Беларуси совместных с Россией военных учений "Запад-2017", но испытывает некоторую тревогу относительно их сценария, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью порталу tut.by.

Белорусско-российские военные учения "Запад-2017" пройдут на территории Беларуси в сентябре. Эти учения являются плановыми и проводятся раз в два года. Минск неоднократно подчеркивал, что они носят оборонительный характер.

"Эти учения уже традиционны, они были в 2013 и в 2009 годах. Сценарии этих учений не являлись чисто оборонными, были моменты, которые вызывали нашу озабоченность. Мы будем говорить об этих учениях с моим коллегой-министром (главой МИД Беларуси Владимиром Макеем — Sputnik) и о ситуации с безопасностью в регионе", — сказал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что Латвия не будет возражать против проведения этих учений. "С нашей стороны не может быть возражений, что другие государства проводят учения. У нас тоже бывают натовские учения. Но нас немножко тревожит сценарий. И конечно, когда у ваших границ проводятся учения, это создает некоторую напряженность", — пояснил он, отметив, что главное здесь — создать такой механизм обмена информацией и укрепления доверия, который бы снизил возможность провокаций и других рисков.

Ринкевичс также заявил, что не видит повода опасаться провокаций по отношению к Латвии или другим странам Балтии, потому что страна является членом НАТО.

"Самое главное — искать пути, как снизить напряженность во время учений. Этот вопрос должны решать дипломаты или политики, а не военные", — добавил он.

Он также сообщил, что Латвия рассматривает вопрос о направлении своего наблюдателя на эти учения, но пока официального приглашения не поступило.

 
Теги: Минск
 
 
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В то же время в Риге не опасаются провокаций по отношению к Латвии или другим странам Балтии во время учений и хотят снизить напряженность.

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