ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕРИП присоединился к инфосети на технологии блокчейн

19.07.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное информационное пространство» (ЕРИП) присоединилось к информационной сети на основе технологии блокчейн, о создании которой накануне сообщили в Нацбанке.


— «ЕРИП» станет одним из первых владельцев удостоверяющих узлов, создаваемой на технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси. Мы уже закончили все технические работы, необходимые для получения данного статуса. Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене
информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети", — уточнила заместителя председателя правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Наталья Штевнина.

ЕРИП является важной частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры Беларуси. Компания предоставляет возможность для плательщиков совершать платежи через мобильные и интернет-банкинги, а также в кассах 23 банков, Белпочты, а также через платежные терминалы и инфокиоски.

— Использование новых технологий, а также создание на базе ЕРИП высокотехнологичной платформы в банковской и финансовой сфере, обозначено в стратегии развития компании на 2017−2019 годы, поэтому логично, что «ЕРИП» является нодом в информационной сети блокчейн, — отметила Наталья Штевнина.

По ее словам, в дальнейшем технологию блокчейн компания намерена использовать в работе межбанковской системы идентификации.

— Использование блокчейна в информационной сети банковской системы
Беларуси подразумевает переход от регуляторной роли Нацбанка к принятию
совместных решений Советом нодов (владельцев удостоверяющих узлов
сети), и наличие распределенного реестра данных, внесение односторонних
изменений в который невозможно — только с согласия всех участников, — пояснила Наталья Штевнина.

Читайте также: 

Зачем Нацбанку блокчейн: нашумевшую технологию начнут внедрять с реестра банковских гарантий 

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"ЕРИП" станет одним из первых владельцев удостоверяющих узлов, создаваемой на технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Премьеру первой серии седьмого сезона "Игры престолов" посмотрело более 16 миллионов зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика