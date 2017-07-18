ЕРИП присоединился к инфосети на технологии блокчейн

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное информационное пространство» (ЕРИП) присоединилось к информационной сети на основе технологии блокчейн, о создании которой накануне сообщили в Нацбанке.





— «ЕРИП» станет одним из первых владельцев удостоверяющих узлов, создаваемой на технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси. Мы уже закончили все технические работы, необходимые для получения данного статуса. Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене

информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети", — уточнила заместителя председателя правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Наталья Штевнина.

ЕРИП является важной частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры Беларуси. Компания предоставляет возможность для плательщиков совершать платежи через мобильные и интернет-банкинги, а также в кассах 23 банков, Белпочты, а также через платежные терминалы и инфокиоски.

— Использование новых технологий, а также создание на базе ЕРИП высокотехнологичной платформы в банковской и финансовой сфере, обозначено в стратегии развития компании на 2017−2019 годы, поэтому логично, что «ЕРИП» является нодом в информационной сети блокчейн, — отметила Наталья Штевнина.

По ее словам, в дальнейшем технологию блокчейн компания намерена использовать в работе межбанковской системы идентификации.

— Использование блокчейна в информационной сети банковской системы

Беларуси подразумевает переход от регуляторной роли Нацбанка к принятию

совместных решений Советом нодов (владельцев удостоверяющих узлов

сети), и наличие распределенного реестра данных, внесение односторонних

изменений в который невозможно — только с согласия всех участников, — пояснила Наталья Штевнина.