Популярный американский сериал «Игра престолов» установил очередной рекорд по просмотрам — премьеру первой серии седьмого сезона саги посмотрело более 16 миллионов зрителей.

Позднее, с учетом данных по всем платформам HBO, эти показатели выросли до 16,1 миллиона. Это на 50 процентов больше результатов предыдущего сезона.

Новый эпизод получил хорошие отзывы критиков, а также побудил пользователей Сети создать 2,4 миллиона твитов. По итогам обсуждений, этот сезон является самым популярным в истории саги.