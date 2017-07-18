|
Премьеру первой серии седьмого сезона "Игры престолов" посмотрело более 16 миллионов зрителей
Популярный американский сериал «Игра престолов» установил очередной рекорд по просмотрам — премьеру первой серии седьмого сезона саги посмотрело более 16 миллионов зрителей.
Позднее, с учетом данных по всем платформам HBO, эти показатели выросли до 16,1 миллиона. Это на 50 процентов больше результатов предыдущего сезона.
Новый эпизод получил хорошие отзывы критиков, а также побудил пользователей Сети создать 2,4 миллиона твитов. По итогам обсуждений, этот сезон является самым популярным в истории саги.
Напомним, сразу за мировой премьерой седьмого сезона «Игры престолов» первую серию сериала
Читайте также
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения Минске за один клик: участвуйте в новом розыгрыше">разыгрывает сертификат на 1200 рублей от магазинов «Царское золото» и «Золотая мечта».
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам обсуждений, этот сезон является самым популярным в истории саги.
|
Архив (Разное)
Комментарии