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Премьеру первой серии седьмого сезона "Игры престолов" посмотрело более 16 миллионов зрителей

19.07.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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Популярный американский сериал «Игра престолов» установил очередной рекорд по просмотрам — премьеру первой серии седьмого сезона саги посмотрело более 16 миллионов зрителей.


Позднее, с учетом данных по всем платформам HBO, эти показатели выросли до 16,1 миллиона. Это на 50 процентов больше результатов предыдущего сезона.

Новый эпизод получил хорошие отзывы критиков, а также побудил пользователей Сети создать 2,4 миллиона твитов. По итогам обсуждений, этот сезон является самым популярным в истории саги.

Напомним, сразу за мировой премьерой седьмого сезона «Игры престолов» первую серию сериала показали в Минске на большом экране. Премьера прошла в музее-мастерской З.И. Азгура. Специальный показ бесплатно провел оператор velcom совместно с «Атлант Телеком». Что важно, белорусы будут смотреть этот и многие другие сериалы одновременно со всем миром. Первый и последующие эпизоды нового сезона можно будет посмотреть на телеканале Fox HD (это смогут сделать также зрители IPTV от «Атлант Телеком»).

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Теги: Минск
 
 
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По итогам обсуждений, этот сезон является самым популярным в истории саги.

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