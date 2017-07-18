Популярный американский сериал «Игра престолов» установил очередной рекорд по просмотрам — премьеру первой серии седьмого сезона саги посмотрело более 16 миллионов зрителей.





Позднее, с учетом данных по всем платформам HBO, эти показатели выросли до 16,1 миллиона. Это на 50 процентов больше результатов предыдущего сезона.

Новый эпизод получил хорошие отзывы критиков, а также побудил пользователей Сети создать 2,4 миллиона твитов. По итогам обсуждений, этот сезон является самым популярным в истории саги.

я посмотрела 7 сезон 1 серию игры престолов

Шикарно

Я довольна #ИграПрестолов pic.twitter.com/tdhttbQTyN — Bãnshęe° (@malia_raeken_) 17 июля 2017 г.

Best first episode of a season in a long time #game of thrones — Treavor Bettis (@TheTreavor) 17 июля 2017 г.

посмотрела

скажу только, что игра престолов это кайф, и мне кажется, этот сезон будет божественным — l. (@elisentb) 17 июля 2017 г.

Напомним, сразу за мировой премьерой седьмого сезона «Игры престолов» первую серию сериала показали в Минске на большом экране. Премьера прошла в музее-мастерской З.И. Азгура. Специальный показ бесплатно провел оператор velcom совместно с «Атлант Телеком». Что важно, белорусы будут смотреть этот и многие другие сериалы одновременно со всем миром. Первый и последующие эпизоды нового сезона можно будет посмотреть на телеканале Fox HD (это смогут сделать также зрители IPTV от «Атлант Телеком»).

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