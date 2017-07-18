



Наиболее востребованными среди абитуриентов стали именно ИТ-специальности.

В БГУИР отмечают рост проходных баллов на бюджет по всем специальностям, сообщает БЕЛТА . Прием документов на обучение за счет средств республиканского бюджета закончился 17 июля.

«По предварительным расчетам, проходные баллы по всем без исключения специальностям снова выросли и побили рекорды прошлого года», - отметили в вузе. В пресс-службе проинформировали, что на дневную бюджетную форму обучения было подано 1569 заявлений на 1036 мест. На сокращенную форму обучения, после колледжа, претендовали 120 человек на 79 мест. На заочную бюджетную форму подано 89 заявлений на 60 мест.

«В топе самых востребованных среди абитуриентов специальностей лидирует «информатика и технологии программирования» факультета компьютерных систем и сетей. Предварительный проходной балл - 380, в прошлом году – 373», - рассказали в вузе.

Второе место в топе у специальности «программное обеспечение информационных технологий» того же факультета. Предварительный проходной балл здесь - 371 (в прошлом году - 363).

Замыкает тройку лидирующих по популярности у абитуриентов специальностей «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» факультета информационных технологий и управления. Проходной балл на бюджет в этом году составил 370.

Приемная комиссия БГУИР отметила, что удовлетворена результатами приемной кампании - 2017. Так, в этом году почти все заявления подавались при помощи электронного кабинета. Абитуриенты указывали выбранную специальность в порядке приоритета (от 1 до 30). При зачислении компьютер сам распределяет их по местам в соответствии с желаниями и возможностями по набранным баллам, пояснили в пресс-службе вуза.