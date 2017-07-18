Новобранец «Динамо-Брест» Павел Нехайчик в своем первом интервью после подписания контракта рассказал, чем его привлек брестский вариант, подвел итоги зарубежного этапа карьеры, а также поделился ожиданиями от оставшейся части сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Примечательно, что одной из причин перехода в брестское «Динамо» Нехайчик назвал возможность поработать под началом наставника Владимира Журавля, тема Брест">скорого увольнения которого активно муссируется в СМИ.



Павел Нехайчик. Фото: dynamo-brest.by

— Что чувствуешь после того, как официально стал игроком «Динамо-Брест»?

— Самое главное, что наконец-то наступила определенность. Это радует больше всего. С нетерпением жду начала работы, все-таки отпуск получился достаточно длинным. Сезон в РФПЛ закончился в конце мая.

— Как оцениваешь свое физическое состояние?

— Конечно, сейчас, после отпуска, нахожусь далеко не в оптимальной форме. Да, занимался индивидуально, поддерживал кондиции, но все станет понятно лишь после начала тренировок.

— Твоему переезду в Брест сопутствовали слухи о возможном переходе в другие команды, в том числе зарубежные. Расскажи об этом подробнее.

— Называть конкретные клубы не буду, сейчас это уже не имеет смысла. В любом случае, спасибо всем за интерес. Сейчас я игрок «Динамо-Брест» и это самое главное.

— Следил за чемпионатом Беларуси?

— Последний месяц нет, не следил. А вот в самом начале бывало смотрел некоторые матчи. Видел две домашние игры «Динамо-Брест» против БАТЭ в Кубке и чемпионате. Приблизительно знаю, что сейчас происходит в высшей лиге, но без каких-то подробностей.

— Возможность выступать в Лиге Европы облегчила принятие решения?

— Конечно, когда команда выступает в еврокубках, это дополнительный плюс при подписании контракта и переговорах. Но это был не решающий фактор. Основную роль сыграла привлекательность самого проекта и возможность поработать с Владимиром Журавлем.

— Что имеешь в виду под этой привлекательностью?

— Обычно все говорят, что в развитии чего-либо нужно идти шаг за шагом, не форсировать события и не перепрыгивать через ступеньки. «Динамо-Брест» сейчас нарушает эти правила, переступает через ступеньки и стремительно движется вверх. Это и привлекает.

Тем более в команде не сказать, что все новые для меня. Знаю Олега Веретило, Андрея Цевана, который в данный момент уже работает тренером, Макса Витуса. С Артемом Милевским успели пересечься.

— Как оцениваешь свои перспективы в команде?

— Конечно, переходя в новый клуб, всегда хочется помогать, принимать участие в играх, добиваться результата. Как получится никто не знает, но я настроен оптимистично.

В чемпионате нужно исправлять положение. Надеюсь, эта пауза между кругами пойдет команде на пользу. Будет время собраться мыслями и притереться новым игрокам. В составе много легионеров, но это не проблема. У меня был опыт игры в подобных командах. Тут важно понимать, что язык футбола у всех один.

— Знаешь какой-нибудь иностранный язык?

— Могу общаться на английском. Не в идеале, но с человеком сможем понять друг друга

— Как оценишь легионерский опыт в России?

— Может, не удалось реализовать себя так, как хотелось. Опыт бывает разным. Порой, отрицательный даже лучше, чем положительный. Не жалею ни в коем случае. Общая картина сложится по прошествии некоторого времени. Сейчас сложно давать оценку.

Переход в «Динамо-Брест» ни в коем случае не рассматриваю как шаг назад. Да, чемпионат Беларуси далеко не самый сильный, но тем не менее, раз все так сложилось, то нужно помогать клубу, болельщикам и самому себе.

— После официального объявления болельщики пришли в восторг и называют тебя чуть ли не главной звездой. Ощущаешь это?

— Не, ничего такого не ощущаю. Если клуб хочет претендовать на высокие места, то уровень игроков со временем должен расти. Надеюсь, все новички смогут влиться в коллектив и их приход совпадет с ростом клуба.

Становление команды происходит тогда, когда она полностью усваивает требования главного тренера. Только тогда начинается движение вперед. Естественно, потолок — это первое место в чемпионате.

— Как быстро это произойдет?

— Никто не знает. Руководство, тренеры и футболисты будут прикладывать максимум сил, чтобы приблизить этот момент.

— Последние изменения заставили людей говорить о том, что «Динамо-Брест» вклинивается в число топ-клубов и в скором времени навяжет борьбу БАТЭ. Что думаешь об этом?

— Даже если полюса сдвинутся, нужно понимать, что для развития полноценного дерби нужно время. Не получается за один год сделать соперничество принципиальным, чтобы футболисты и все работники клуба чувствовали этот накал. Что касается БАТЭ, то это особый клуб в моей карьере, но на данный момент мысли о «Динамо-Брест». Допускаю, что в день игры с Борисовом появятся какие-то чувства и эмоции, но сейчас об этом тяжело говорить.

— Если забьешь, будешь праздновать?

— Тяжело сказать. Нужно сначала забить, а там посмотрим.