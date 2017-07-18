Медики спасли мозг девочки, которая 15 минут провела под водой

Девочку, которая едва не утонула, американские специалисты спасли при помощи кислородной терапии. Научная работа об этом опубликована в журнале Medical Gas Research , кратко об этом рассказывает Science Alert .



Изображение: Eden Carlson Miracles / youtube.com

Двухлетняя Иден Карлсон из Арканзаса в феврале прошлого года сама вышла из дома и залезла в бассейн, пока ее мать была в душе. К моменту, когда ее нашли, она провела в воде 15 минут, ее сердце остановилось.

Мать девочки сразу же начала сердечно-легочную реанимацию. Однако сердце снова забилось только через два часа, когда ее доставили в местный медицинский центр. Иден провела в больнице 48 дней, после ее выписали.

Мозг девочки был сильно поврежден: она не могла не могла говорить, ходить, не реагировала на раздражители. Пол Харч из Университета штата Луизиана предложил провести нормобарическую оксигенацию, чтобы попытаться «разбудить» поврежденный мозг девочки.

Эта процедура работает так: пациента кладут в барокамеру с нормальным давлением и дают дышать кислородом. При этом количество кислорода в крови крови увеличивается, что может восстановить поврежденную ткань.

Терапия помогла: девочка снова начала ходить с посторонней помощью, а говорить стала даже лучше, чем до происшествия. Когда лечение закончили — через 162 дня после инцидента в бассейне — МРТ-сканы ее мозга показывали легкую остаточную травму.

Авторы работы пишут, что наблюдали «потрясающий рост тканей». По словам специалистов, им удалось почти полностью «развернуть» атрофию коры и белого вещества мозга. Они отмечают, что раньше никакая терапия не показывала таких результатов.

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