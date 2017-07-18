ДТП-2016: опасные маневры, скорость и пешеходы на дороге. Инфографика ТUT.BY

По данным ГАИ МВД, аварийность в Беларуси снижается. За год этот показатель упал на 14%. Но каждое смертельное ДТП — трагедия. AUTO.TUT.BY проанализировал статистику ДТП за прошлый год, чтобы понять, какие причины ДТП в Беларуси приводят к серьезным последствиям.

По данным статистики, за последний год в республике зарегистрировано порядка 3654 ДТП с тяжелыми последствиями, в которых были ранены или погибли люди. В 2015 году (этот показатель был равен 4424 случаям — прим. AUTO.TUT.BY).

Наиболее тяжелые последствия — в ДТП с велосипедистами, пешеходами и лобовых столкновениях. К примеру, в 41% аварий с участием пешехода, последний погибает. Нередко поведение пешехода «способствует» аварии: две самые частые причины наездов на пешеходов — это переход в неположенном месте и нетрезвое состояние.

Как отметил AUTO.TUT.BY старший инспектор по особым поручениям ГАИ МВД Станислав Соловей, за последние несколько лет число погибших в авариях уменьшилось в три раза.

— Это касается всех участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов и водителей. Например, в прошлом году мы задержали за рулем 25 тысяч нетрезвых водителей. Еще 15 лет назад их было 85 тысяч! А ведь тогда допустимый уровень алкоголя в крови был выше: 0,5 промилле против нынешних 0,3. Уменьшению числа пьяных водителей способствовали ряд мер: увеличили срок лишения прав за езду в пьяном виде, ввели уголовную ответственность и конфискацию авто, увеличили штрафы и т.д.

По словам Станислава Соловья, примерно пять лет назад в Беларуси появились камеры фотофиксации. Это дисциплинировало белорусских водителей — количество аварий, связанных с превышением скорости уменьшилось. А с 2005 года в Беларуси законодательно закреплено использование световозвращающих элементов пешеходами и велосипедистами. Это привело к уменьшению числа таких ДТП, как наезд на пешеходов и велосипедистов.

— Замечу, что раньше водителей обучали в автошколах в течение месяца, сейчас подготовка молодых водителей длится три месяца — это поспособствовало, на наш взгляд тому, что число аварий по вине неопытных автомобилистов в Беларуси снизилось.

Отдельно представитель ГАИ МВД отметил снижение аварий с участием детей.

— Еще 10−15 лет назад основной причиной ДТП, в который гибли дети, были сами дети — это происходило из-за того, что они могли внезапно выбежать на дорогу, на проезжую часть. Сегодня же в большинстве случаев в авариях с участием детей виноваты взрослые. Наши дети стали более дисциплинированными на дороге.

Распределение количества ДТП по основным видам нарушений со стороны водителей следующее: нарушение правил проезда перекрестков (15% от всех ДТП), превышение скоростных режимов (11,6%), несоблюдение правил очередности проезда (10,8%), нарушение правил маневрирования (8,2%), несоблюдение дистанции (5,5%) и выезд на полосу встречного движения 3,4%.







