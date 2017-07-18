Госпогранкомитет Беларуси проводит работу по отмене ограничений в международном пункте пропуска «Лоша» (граница с Литвой), который в настоящее время функционирует по упрощенной схеме. Соответствующие предложения по изменению законодательства переданы на рассмотрение правительству.



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— Наше ведомство подготовило предложение о внесение изменений и дополнений в Указы президента № 313 «О пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и видах контроля, осуществляемых в них» и № 373 «О пунктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, в Республике Беларусь», — сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. — Эти изменения необходимы для того, чтобы получить разрешение на нахождение и осуществление контроля в ПП «Лоше» представителям таможенных органов.

Если предложение Госпогранкомитета будет поддержано Совмином и утверждено главой государства, то через пункт пропуска «Лоша» (сопредельная сторона — ПП «Шумскас) можно будет пересекать границу на легковых автомобилях с товарами для личного пользования. Также появится возможность осуществлять отдельные таможенные процедуры, в т.ч. временный ввоз автомобилей.

— «Лоша» будет функционировать в полном объеме как международный автодорожный пункт пропуска для легковых транспортных средств, как работают, например, расположенные в 40 км «Каменный Лог» или «Котловка». Это позволит разгрузить очереди на границе и уменьшить время, затрачиваемое на ее прохождение, — сказал представитель ГТК.

Недавно в ПП «Лоша» была обновлена инфраструктура, появились новые помещения для размещения в них представителей таможни.

Напомним, до февраля 2017 года пункт пропуска «Лоша» работал как упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могли лишь жители приграничья. С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» начал работать в статусе международного , но по упрощенной схеме — здесь можно проезжать легковым автомобилям всех форм собственности массой не более 3,5 тонны и числом мест не более восьми. В ПП «Лоша» не производится таможенное оформление товаров, перевозимых через границу и подлежащих декларированию. Иностранным гражданам не оформляют «временный ввоз» на автомобиль.

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что изменения статуса других пунктов упрощенного пропуска на международный в ближайшее время не планируется.