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"Очередей на границе с Литвой станет меньше". Через ПП "Лоша" можно будет провозить товары
Госпогранкомитет Беларуси проводит работу по отмене ограничений в международном пункте пропуска «Лоша» (граница с Литвой), который в настоящее время функционирует по упрощенной схеме. Соответствующие предложения по изменению законодательства переданы на рассмотрение правительству.
— Наше ведомство подготовило предложение о внесение изменений и дополнений в Указы президента № 313 «О пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и видах контроля, осуществляемых в них» и № 373 «О пунктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, в Республике Беларусь», — сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. — Эти изменения необходимы для того, чтобы получить разрешение на нахождение и осуществление контроля в ПП «Лоше» представителям таможенных органов.
Если предложение Госпогранкомитета будет поддержано Совмином и утверждено главой государства, то через пункт пропуска «Лоша» (сопредельная сторона — ПП «Шумскас) можно будет пересекать границу на легковых автомобилях с товарами для личного пользования. Также появится возможность осуществлять отдельные таможенные процедуры, в т.ч. временный ввоз автомобилей.
— «Лоша» будет функционировать в полном объеме как международный автодорожный пункт пропуска для легковых транспортных средств, как работают, например, расположенные в 40 км «Каменный Лог» или «Котловка». Это позволит разгрузить очереди на границе и уменьшить время, затрачиваемое на ее прохождение, — сказал представитель ГТК.
Недавно в ПП «Лоша» была обновлена инфраструктура, появились новые помещения для размещения в них представителей таможни.
Напомним, до февраля 2017 года пункт пропуска «Лоша» работал как упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могли лишь жители приграничья. С 17 февраля пункт пропуска
В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что изменения статуса других пунктов упрощенного пропуска на международный в ближайшее время не планируется.
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ГПК Беларуси выступил с инициативой на международном пункте пропуска "Лоша" (граница с Литвой) снять ограничения, которые в настоящее время позволяют пропускать...
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