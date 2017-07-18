Осенью Tata удивит рынок стильным субкомпактным кроссовером Nexon

Индийская Tata назвала дату рыночного дебюта нового «паркетника» Nexon, заодно озвучив и характеристики двигателей своей будущей новинки.



Фото: Tata

У местных дилеров Nexon появится этой осенью с двумя двигателями на выбор. Это 1,2-литровый бензиновый агрегат Revotron с тремя цилиндрами, развивающий 110 «лошадок» и 170 Нм крутящего момента. Второй доступный для кроссовера двигатель — новый дизель Revotorq: при объеме 1,5 л его отдача также составляет 110 сил, но крутящий момент тут достигает уже 260 Нм (при 1500−2750 об/мин). В пару обоим моторам полагается 6-ступенчатая «механика», но для дизельной версии в качестве опции могут предложить и роботизированную трансмиссию.

Внешность индийского «паркетника» уже давно не секрет — она будет не сильно отличаться от предсерийного образца, который индусы демонстрировали на мартовском автосалоне в Женеве (на фото).