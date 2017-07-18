В Минске начался суд над первым замом председателя правления Беларусбанка Геннадием Господариком





15 июня топ-менеджер банка был задержан с поличным при получении взятки в 14 тысяч долларов.

Суд Центрального района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела первого заместителя председателя правления Беларусбанка Геннадия Господарика, передает БЕЛТА из зала суда.

Геннадий Господарик обвиняется в совершении преступлений по ч.2 ст.430, ч.3 ст.430, ч.2 ст.424, ч.3 ст.424 УК РБ (получение взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Перед судом предстанет также заместитель директора департамента - начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка, которому предъявлено обвинение по ч.3 ст.430, ч.2 ст.431, ч.5 ст.16 ч.2 ст.431, ч.2 ст.424, ч.3 ст.424 УК (получение взятки, дача взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Напомним, что 15 июня 2016 года первый зампред Беларусбанка был задержан с поличным при получении взятки в 14 тыс. долларов.