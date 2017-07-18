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Неймар заявил, что не собирается покидать "Барселону"
Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.
— Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере. Я хорошо адаптировался к городу, клубу. Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее. В прошлом сезоне мне удалось выйти на хороший уровень, хотя мы не смогли выиграть все трофеи, которые хотели.
Буду продолжать жить текущим моментом, получая положительные и незабываемые впечатления. Буду готовиться к сезону-2017/18, где нас ждет еще больше радостных моментов, — приводит слова Неймара
Накануне бразильский телеканал Esporte Interativo
Между тем
Руководство парижского клуба ведет сложные переговоры с каталонцами о снижении суммы трансфера. При этом не сообщается, насколько сильно «Пари Сен-Жермен» планирует сбить цену за игрока сборной Бразилии.
«ПСЖ» уже якобы вышел на контакт с Неймаром через его отца, стороны принципиально договорились о возможном переходе и зарплате футболиста.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не собирается отпускать бразильца в другой клуб нынешним летом.
Известно, что «Барселона» предлагает бразильцу новый контракт на улучшенных условиях. Нынешнее соглашение Неймара с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
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"Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере. Я хорошо адаптировался к городу, клубу. Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее".
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