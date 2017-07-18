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Погода на четверг: дожди и до +31°С

19.07.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Теплая и дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 20 июля, сообщили Sputnik в республиканском Гидрометцентре.

Погода на четверг: дожди и до +31°С
© Pixabay
Гидромет: в Беларусь идут тропический воздух и жара

Синоптики рассказали, что в четверг погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов.

"Ночью в крайних юго-западных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, при грозах порывистый", — сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в четверг ночью составит от +7..+14°С, днем — порядка +20..+26°С, по югу +27..+31°С.

Уже в пятницу погода в республике начнет меняться: юг страны будет под влиянием теплых воздушных масс, север — свежих балтийских. Кратковременные дожди пройдут в южных и центральных районах Беларуси, также возможны и грозы.

Температура воздуха в последний рабочий день составит от +8°С по северу до +18°С югу страны, днем — +21..+28°С, по югу +29..+31°С.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным синоптиков, 20 июля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

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