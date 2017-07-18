ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк шестой раз в этом году снижает ставку рефинансирования

19.07.2017 12:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк шестой раз в этом году снижает ставку рефинансирования

С января ставка «потеряла в весе» 5 процентных пунктов

Решением Нацбанка ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижена на 1 процентный пункт до 12% годовых. Это уже шестое изменение показателя в текущем 2017 году.


Ставка рефинансирования - ставка Национального банка Республики Беларусь, является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С января ставка «потеряла в весе» 5 процентных пунктов

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на четверг: дожди и до +31°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика