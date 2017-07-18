Нацбанк шестой раз в этом году снижает ставку рефинансирования





С января ставка «потеряла в весе» 5 процентных пунктов

Решением Нацбанка ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижена на 1 процентный пункт до 12% годовых. Это уже шестое изменение показателя в текущем 2017 году.





Ставка рефинансирования - ставка Национального банка Республики Беларусь, является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.