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Нацбанк шестой раз в этом году снижает ставку рефинансирования
19.07.2017 12:25 — Разное | Ежедневник
С января ставка «потеряла в весе» 5 процентных пунктов
Решением Нацбанка ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижена на 1 процентный пункт до 12% годовых. Это уже шестое изменение показателя в текущем 2017 году.
Ставка рефинансирования - ставка Национального банка Республики Беларусь, является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.
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С января ставка «потеряла в весе» 5 процентных пунктов
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