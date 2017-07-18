По мотивам «Игры престолов»: «перерождение» Nokia 3310 и iPhone 7





Выпуск особенных гаджетов из титана с рисунком, идентичным изображению на мече из валирийской стали десницы короля Эдварда Старка, строго лимитирован.

Недавно состоялась премьера очередного сезона фэнтези-истории «Игра престолов», которая вызвала большой ажиотаж. Информагентства сообщают, что на волне популярности сериала для его поклонников выпустили особенный смартфон.

«Перерождением» смартфонов Nokia 3310 и iPhone 7 занималась компания Caviar, которая специализируется на отделке корпусов мобильных телефонов. Фанатские гаджеты получили незамысловатые названия Nokia Game of Thrones и iPhone Game of Thrones.





Сообщается, что корпуса эксклюзивных смартфонов произведены из титана. На телефонах изображен орнамент, который повторяет рисунок на мече из валирийской стали десницы короля Эдварда Старка. Также на девайсе нарисован герб дома Старков и их девиз – «Зима близко». На iPhone есть изображение железного трона. Каждой модели будет выпущено всего по 99 экземпляров.