В Щучине возле школ установят знаки с лампочками

В Щучине к началу нового учебного года планируют установить дорожные знаки повышенного внимания, сообщает УВД Гродненской области .



Фото: УВД Гродненской области

Первые дорожные знаки повышенного внимания — «Пешеходные переход» и информационная табличка «Школа», планируют совместно установить около двух городских школ. По краям знаков — светодиодные лампочки, которые срабатывают во время приближения пешехода к переходу, от датчиков движения, работающих на инфракрасных волнах. Работать знак может автономно, без подключения к электросети, накапливая энергию от солнечной батареи, установленной на знаке выше.

— С инициативой установить знаки мы обратились к председателю Щучинского райисполкома. Власти идею поддержали и выделили на это деньги из городского бюджета. Планируем, что к началу учебного года два знака появятся около СШ № 1 и № 2, — рассказал начальник ОГАИ Щучинского РОВД Владимир Хильмончик.