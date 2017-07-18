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В Щучине возле школ установят знаки с лампочками

19.07.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
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В Щучине к началу нового учебного года планируют установить дорожные знаки повышенного внимания, сообщает УВД Гродненской области.


Фото: УВД Гродненской области

Первые дорожные знаки повышенного внимания — «Пешеходные переход» и информационная табличка «Школа», планируют совместно установить около двух городских школ. По краям знаков — светодиодные лампочки, которые срабатывают во время приближения пешехода к переходу, от датчиков движения, работающих на инфракрасных волнах. Работать знак может автономно, без подключения к электросети, накапливая энергию от солнечной батареи, установленной на знаке выше.

— С инициативой установить знаки мы обратились к председателю Щучинского райисполкома. Власти идею поддержали и выделили на это деньги из городского бюджета. Планируем, что к началу учебного года два знака появятся около СШ № 1 и № 2, — рассказал начальник ОГАИ Щучинского РОВД Владимир Хильмончик.

 
 
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По краям знаков - светодиодные лампочки, которые срабатывают во время приближения пешехода к переходу, от датчиков движения, работающих на инфракрасных волнах.

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