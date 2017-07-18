В Минске начался суд по делу Господарика

В суде Центрального района Минске началось рассмотрение уголовного дела Геннадия Господарика, ране занимавшего пост первого заместителя председателя правления Беларусбанка.

Господарик обвиняетс в получении взятки, злоупотреблении властью или служебными полномочиями по нескольким статьям УК.

Сегодня же пройдет и судебное разбирательство над начальником управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка. Чиновника обвиняют по таким же статьям, за получение взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями, а также и за дачу взятки.

В ходе заседания гособвинитель озвучил новую информацию. По его словам, Господарик в течение 2013-2014 годов получал взятки в размере $70 и $90 тысяч долларов, которые ему приносили представители частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка, передает БЕЛТА .