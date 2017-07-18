Можно ли сняться с учета в центре занятости, если добиваешься восстановления на прежнее рабочее место? Должны ли безработные, которые зарегистрированы в центре занятости, трудиться на общественных работах? Существуют ли льготы для ветеранов боевых действий при трудоустройстве? На эти и другие вопросы читателей FINANCE.TUT.BY, связанные с трудоустройством, отвечают специалисты Министерства труда и социальной защиты.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Работал на стройке в России, белорусские предприятия теперь не берут на работу»

Вопрос от Константина: Подскажите пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мне 29 лет, с 2012 по 2016 год я пребывал и работал на стройке в России, каких-либо подтверждающих документов мне не выдали. Затем вернулся в Беларусь, из-за пробела в трудовой в 4 года меня нигде не хотят брать. В Минске не могу записаться в центр занятости из-за гомельской регистрации. В комиссии по трудоустройству мне тоже отказали в помощи, сославшись на отсутствие регистрации в Минске. Буду благодарен за любой совет, который поможет мне продвинуться в поиске официального трудоустройства.

Ответ: Любой гражданин, который в установленном законодательством порядке не может быть зарегистрирован в качестве безработного, может быть учтен в органах государственной службы занятости в качестве гражданина, обратившегося по вопросам трудоустройства, и получить бесплатное содействие в поиске места работы.

«Госаппарат оптимизируют, вакантные должности пока не заполняют»

Вопрос от Ольги: Здравствуйте! Меня зовут Ольга, мне 38 лет. У меня двое несовершеннолетних детей, один из которых в этом году выбрал учебное заведение, где он хочет учиться, но там только платное обучение, а второй идет в этом году в первый класс. В ноябре прошлого года у меня закончился контракт (работала в администрации одного из районов Минска). Первые 3 месяца искала работу самостоятельно, но не было ни одного конкретного отказа. 9 марта стала на учет в службе занятости. Сама посещаю специалиста 1−2 раза в неделю. Свое резюме отправляю везде. Ни разу за все время поисков мне никто не позвонил. Ни разу ничего не пропустила, делаю все возможное. В чем дело?

Ответ: При рассмотрении кандидатуры на занятие вакантного рабочего места наниматель имеет право выбора работника, поскольку, в первую очередь, он несет ответственность за эффективное функционирование предприятия в целом, поскольку, согласно пункту 1 статьи 12 Трудового кодекса, одним из основных прав нанимателя является право заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по условиям, установленным ТК и другими законодательными актами.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере трудовых отношений и отказ им в приеме на работу незаконен, вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением об устранении дискриминации.

В статье 241 ТК закреплено, что споры об отказе в заключении трудового договора с лицами по дискриминационным мотивам рассматриваются непосредственно в суде. При рассмотрении индивидуальных трудовых споров граждане освобождаются от уплаты судебных расходов.

Что касается трудоустройства на должность государственного служащего, то в настоящее время в Беларуси проводится работа по оптимизации государственного аппарата. В этой связи до завершения процесса оптимизации заполнение вакантных должностей в большинстве государственных органов не осуществляется.

«Можно ли сняться с учета в центре занятости, если добиваюсь восстановления на прежнее рабочее место?»

Вопрос: Здравствуйте! У меня появился вот такой вопрос, немного предыстории. Меня незаконно уволили с работы, это подтверждено решением суда. Однако суд решает нецелесообразным мое восстановление, объясняя это тем, что я больше года не работала в этой должности. С этим я не согласна и обжалую решение суда. Все это время я состою на учете в центре занятости. Я до сих пор не трудоустроена. Могу ли я сняться с учета в центре занятости, так как добиваюсь восстановления на прежнее рабочее место? Будет ли этот период снятия с учета попадать под налог по социальному иждивенчеству? Так как все это время потрачено на судебные рассмотрения.

Ответ: Да, при подаче письменного заявления об отказе от услуг органов по труду, занятости и соцзащите вы будете сняты с учета со дня подачи данного заявления (абзац 4 части 1 статьи 25 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»). При этом повторно зарегистрироваться в органе государственной службы занятости населения в качестве безработного можно только по истечении 12-месячного периода со дня предыдущей регистрации.

Что касается норм декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», то в соответствии с пунктом 5 указанного нормативного правового акта гражданин признается участвующим в финансировании госрасходов в период, в течение которого гражданин зарегистрирован в качестве безработного либо проходил профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивал содержание образовательной программы обучающих курсов по направлению органа по труду, занятости и социальной защите при отсутствии установленных фактов нарушения им обязанностей в области занятости населения.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Существуют ли льготы для ветеранов боевых действий при трудоустройстве?»

Вопрос от Олега: Добрый день! Есть ли какие-то гарантии трудоустройства для участников войны в Афганистане? Когда я обращался в центр занятости, то мне сказали, что никаких таких гарантий нет. В частности, меня интересует, как исполняется постановление Совмина «Об утверждении положения о порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда». Всех ли предприятий оно касается? И могу ли я, как афганец, рассчитывать на замещение вакансии «инженер-тестировщик», имея необходимые знания и навыки?

Ответ: В соответствии со статьей 11 Закона «О занятости населения Республики Беларусь» ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в пунктах 1−3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах», отнесены к категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, которым государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения в виде трудоустройства в счет брони, установленной нанимателям местными исполнительными и распорядительными органами.

При этом на любое вакантное рабочее место, заявленное в органы по труду, занятости и социальной защите нанимателем, которому установлена броня приема на работу слабозащищенных граждан конкретной категории, может быть направлен гражданин, который относится к соответствующей категории лиц, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, и зарегистрированный в органах государственной службы занятости населения. При этом при отсутствии у нанимателя свободного рабочего места трудоустройство в счет брони не может быть обеспечено.

На 2017 год нанимателям установлена броня приема на работу лиц из числа ветеранов боевых действий на территории других государств в количестве 158 рабочих мест.

«Почему не открывают филиалы предприятий в регионах для устройства молодых специалистов?»

Вопрос: Здравствуйте! Молодечно в 2016 году оказался городом с большим дефицитом рабочих мест. Молодежь с высшим образованием просто вынуждена уезжать в «нерезиновый» Минск для трудоустройства. В столице, даже будучи студентом 3−5 курса, уже можно устроиться работать по специальности, в то время как в Молодечно нет вакансий для специалистов с дипломом. Почему бы для их трудоустройства не открыть филиалы предприятий на периферии?

Ответ: Рекомендуем по данному вопросу обратиться в Молодечненский районный исполнительный комитет. Количество заявленных нанимателями района вакансий постоянно растет. К примеру, на 1 июля прошлого года было заявлено нанимателями района 195 вакансий, на 1 января этого года — 282 вакансии, а на 1 июля — 459 вакансий.

В случае невозможности трудоустройства в Молодечно рекомендуем рассмотреть возможность переезда на новое место жительства и работы, в том числе при поддержке государственной службы занятости населения.

При этом вопрос размещения производительных сил рассматривается в неразрывной связи с социально-экономическим развитием страны. Принципы размещения производительных сил — это основные исходные положения долгосрочной экономической политики, которыми руководствуются в процессе разработки программ перспективного регионального развития. Они динамичны и могут меняться из-за изменения социально-политической ситуации в стране, стратегических аспектов развития отдельных территорий.

Вопрос от Игоря Княжевича: Добрый день! Я в 2016 году закончил ЧУО «Институт парламентаризма и предпринимательства» по специальности «политолог-юрист». Получил красный диплом. Но, к сожалению, за целый год я так и не смог трудоустроиться по специальности. Особенно это касается первой составляющей моей квалификации: «политолог» (ради которой я собственно и поступал в вуз), — так как вакансий нет. Как быть в данной ситуации?

Ответ: Для получения содействия в трудоустройстве вы можете обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

Для приобретения профессиональных знаний, умений и навыков практической работы на производстве, расширения возможностей трудоустройства выпускники учреждений образования могут быть направлены на предприятия. При этом нанимателям, принявшим их на работу, из средств бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения, направляемых на мероприятия по обеспечению занятости населения, частично компенсируются затраты по оплате труда принятых на работу выпускников.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вопрос: Здравствуйте! Я работаю в системе образования, и там очень много трудится пенсионеров. Есть действительно достойные учителя, а есть уже откровенно выгоревшие работники, которые просто отсиживают время в школе. У меня много друзей и бывших однокурсников, которые хотели бы работать в школе, но им везде говорят, что мест нет. Неужели нельзя на смену пенсионерам взять молодого и потенциально перспективного специалиста? Как им получать опыт и квалификацию, если места заняты пенсионерами?

Ответ: Право на труд гарантируется Конституцией вне зависимости от возраста. Статьей 14 Трудового кодекса Республики Беларусь установлено, что ограничение в трудовых правах в зависимости от возраста считается дискриминацией и запрещается. Таким образом, прекращение с работником трудовых отношений по причине достижения им возраста, дающего право на пенсию на общих основаниях, или назначения ему пенсии является дискриминацией.

Что касается получения опыта практической работы выпускниками учреждений образования, то в соответствии с действующим законодательством в республике реализуется ряд мер, направленных на получение выпускниками первого рабочего места.

«Должен ли я ходить на общественные работы как безработный?»

Вопрос: Здравствуйте! Я состою на учете как безработный один месяц. Обязан ли я принимать участие в общественных работах? Спасибо.

Ответ: Действующим законодательством о занятости населения обязанность безработных участвовать в оплачиваемых общественных работах не установлена.

При этом участие в оплачиваемых общественных работах является одним из основных критериев для получения гражданами социальных выплат, предоставляемых безработным. Основная цель организации оплачиваемых общественных работ заключается в предоставлении безработным гражданам возможности получения в период поиска постоянной работы дополнительной материальной поддержки (временного заработка).

«Как часто нужно появляться в центре занятости?»

Вопрос: Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, почему я нашел сам работу, а меня при этом кадры направляют в отдел занятости брать направление, будто это они меня трудоустроили и ставят себе это в заслугу? При обращении в отдел занятости работу не предложили (нет вакансий). Вопрос: я должен каждый день к ним ходить за предложениями по работе или специалисты должны звонить и предлагать подходящие мне вакансии и приглашать за направлением?

Ответ: В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» наниматели имеют право принимать на работу граждан, непосредственно обратившихся к ним, на равных условиях с гражданами, имеющими направления органов по труду, занятости и социальной защите.

Вместе с тем предполагаем, что отдел кадров предприятия направил вас в орган по труду, занятости и социальной защите по причине, связанной с наличием у граждан, в установленном порядке зарегистрированных в качестве безработных, права на бесплатный медицинский осмотр при приеме на работу (абзац 6 части 4 статьи 10 Закона о занятости).

По вопросу оказания органами государственной службы занятости населения содействия безработным в трудоустройстве сообщаем, что согласно части первой статьи 91 Закона о занятости, безработные обязаны являться в орган по труду, занятости и социальной защите по его приглашению для получения направления на работу, а при отсутствии приглашения — не реже одного раза в месяц в установленный день. Таким образом, при наличии подходящих вариантов трудоустройства безработного органы службы занятости могут пригласить гражданина для получения направления на работу.

Ответы на остальные вопросы, присланные на прямую линию, будут опубликованы в ближайшее время.