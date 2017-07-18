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"Рынок труда остается в депрессии". Эксперты - о безработице и зарплате в 1000 рублей

19.07.2017 12:45 — Разное | Tut.by  
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Рынок труда в Беларуси в первом квартале по-прежнему оставался в депрессии, отмечают эксперты экономического иссследовательско-образовательного центра BEROC в экономическом обзоре.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Несмотря на прекращение спада выпуска, произошедшее в 1 квартале, рынок труда продолжает демонстрировать спад. Число принятых на работу все еще ниже числа уволенных. Громкие заявления властей о победе над безработицей к 1 мая, и о зарплате в 1000 рублей или 500 долларов к концу года не находили отражения в данных за 1 квартал, — поясняют специалисты. — Проблемы на рынке труда вкупе с уличными протестами заставили власти приостановить действие декрета о социальном иждивенчестве.

Напомним, на начало июля в Беларуси было 34,2 тысячи официальных безработных. Это на 3,3 тысячи человек меньше, чем в июне. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% от экономически активного населения.

На 1 июля заявлено 53,8 тысячи вакансий, 56% из них — это рабочие профессии. Коэффициент напряженности на рынке труда упал до 0,6.

Эксперты напоминают, что в первом квартале в Беларуси впервые с 2013 года выросла реальная зарплата.

— Однако неустойчивость восстановления экономики в целом, а также чувствительность конкурентоспособности фирм к росту зарплат означают, что естественным образом всплеск реальной зарплаты в 1 квартале не трансформируется в ее устойчивый рост. Вместе с тем, для предотвращения социальной напряженности обеспечение роста
реальных доходов является важной задачей повестки дня. Например, в стране обозначилась тенденция роста бедности: в 1 квартале она выросла до 6% (годом ранее — 5,4%). Самый высокий уровень бедности традиционно зафиксирован в Брестской и Гомельской областях (8,7 и 8,1% соответственно). Учитывая значительный разрыв между городским и сельским населением, можно ожидать, что уровень бедности в сельских районах этих областей составляет 15−20%.

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Несмотря на прекращение спада выпуска продукции, произошедшее в 1 квартале, рынок труда продолжает демонстрировать спад. Число принятых на работу все еще ниже...

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