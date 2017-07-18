|
"Рынок труда остается в депрессии". Эксперты - о безработице и зарплате в 1000 рублей
Рынок труда в Беларуси в первом квартале по-прежнему оставался в депрессии,
— Несмотря на прекращение спада выпуска, произошедшее в 1 квартале, рынок труда продолжает демонстрировать спад. Число принятых на работу все еще ниже числа уволенных. Громкие заявления властей
Напомним, на начало июля в Беларуси
На 1 июля заявлено 53,8 тысячи вакансий, 56% из них — это рабочие профессии. Коэффициент напряженности на рынке труда упал до 0,6.
Эксперты напоминают, что в первом квартале в Беларуси впервые с 2013 года
— Однако неустойчивость восстановления экономики в целом, а также чувствительность конкурентоспособности фирм к росту зарплат означают, что естественным образом всплеск реальной зарплаты в 1 квартале не трансформируется в ее устойчивый рост. Вместе с тем, для предотвращения социальной напряженности обеспечение роста
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на прекращение спада выпуска продукции, произошедшее в 1 квартале, рынок труда продолжает демонстрировать спад. Число принятых на работу все еще ниже...
|
Архив (Разное)
Комментарии