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Очевидцы сняли момент взрыва грузовика после ДТП в Китае
19.07.2017 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в начале текущей недели на трассе возле китайского города Ханчжоу. Грузовик, перевозивший краску и бумагу, зацепил фуру, стоявшую на обочине.
В результате контакта произошел взрыв прицепа, и обе машины охватило пламя. По информации местных СМИ, водители двух автомобилей чудом не пострадали.
На ликвидацию пожара и устранение последствий аварии потребовалось полтора часа, на это время участок трассы, где произошло ДТП, был перекрыт. Установлением причин аварии и последовавшего за ней пожара займутся эксперты.
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Авария с участием двух грузовых машин в Китае привела ко взрыву. Смотрите на видео, как произошло ДТП, и как экстренные службы ликвидировали пожар.
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