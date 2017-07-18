Очевидцы сняли момент взрыва грузовика после ДТП в Китае

Инцидент произошел в начале текущей недели на трассе возле китайского города Ханчжоу. Грузовик, перевозивший краску и бумагу, зацепил фуру, стоявшую на обочине.

В результате контакта произошел взрыв прицепа, и обе машины охватило пламя. По информации местных СМИ, водители двух автомобилей чудом не пострадали.

На ликвидацию пожара и устранение последствий аварии потребовалось полтора часа, на это время участок трассы, где произошло ДТП, был перекрыт. Установлением причин аварии и последовавшего за ней пожара займутся эксперты.