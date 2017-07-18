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Очевидцы сняли момент взрыва грузовика после ДТП в Китае

19.07.2017 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в начале текущей недели на трассе возле китайского города Ханчжоу. Грузовик, перевозивший краску и бумагу, зацепил фуру, стоявшую на обочине.

Очевидцы сняли момент взрыва грузовика после ДТП в Китае
© YouTube / Говорит Москва
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В результате контакта произошел взрыв прицепа, и обе машины охватило пламя. По информации местных СМИ, водители двух автомобилей чудом не пострадали.

На ликвидацию пожара и устранение последствий аварии потребовалось полтора часа, на это время участок трассы, где произошло ДТП, был перекрыт. Установлением причин аварии и последовавшего за ней пожара займутся эксперты.

 
 
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Авария с участием двух грузовых машин в Китае привела ко взрыву. Смотрите на видео, как произошло ДТП, и как экстренные службы ликвидировали пожар.

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