С 1 мая 2018 года в Крыму вводят курортный сбор





В 2018 году туристы в сутки должны будут платить курортный сбор максимум 50 российских рублей, а далее предельная сумма ограничивается пока 100 российскими рублями в сутки.

Госдума России сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон о курортном сборе. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, передает БЕЛТА .

Взимание курортного сбора, согласно закону, должно начаться не ранее 1 мая 2018 года. В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 российских рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 российских рублей. Курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения.

В законе прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов. К льготным категориям граждан, освобожденным от уплаты курортного сбора, добавляются лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов.

От уплаты сбора планируется освободить федеральных льготников - Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, инвалидов войн, а также малоимущие семьи. У регионов есть право добавлять свои льготы по курортному сбору. Муниципалитеты получат право предоставлять региону свои рекомендации по льготам на уплату курортного сбора.

Курортный сбор будет зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. При этом в 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования. В последующие годы 100% средств фонда будут распределены между муниципалитетами.

Инициатором введения курортного сбора может быть только муниципалитет. И напротив, если муниципалитет счел эксперимент неудачным, он направляет главе субъекта письмо с просьбой прекратить его. Использование доходов от курортного сбора будет исключительно целевым. В частности, направление средств от курортного сбора на дорожное строительство и объекты коммунальной инфраструктуры не допускается. В субъектах предлагается создать общественные советы, которые будут осуществлять контроль за целевым расходованием ассигнований фонда.