Дело Господарика: гособвинитель оперирует суммами в 70 и 90 тысяч долларов





По делу рассматривается не менее 6 эпизодов получения взятки топ-менеджером крупного банка.

В деле о взятках в Беларусбанке фигурируют суммы в 70 и 90 тысяч долларов. Такую информацию озвучил сегодня гособвинитель, передает БЕЛТА из зала суда.

Так, бывший первый заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Геннадий Господарик обвиняется в получении взяток в размере 70 тыс. долларов и 90 тыс.долларов, которые он получил в 2013 и 2014 годах от представителя частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка.

В других эпизодах дела суммы взяток составили 2 тыс. долларов, 3 тыс. долларов, 4 тыс. долларов и 32 тыс. долларов.

Напомним, что задержан топ-менеджер Беларусбанка был в 2016 году при получении 14 тыс. долларов.