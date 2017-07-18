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Дело Господарика: гособвинитель оперирует суммами в 70 и 90 тысяч долларов
19.07.2017 12:35 — Разное | Ежедневник
По делу рассматривается не менее 6 эпизодов получения взятки топ-менеджером крупного банка.
В деле о взятках в Беларусбанке фигурируют суммы в 70 и 90 тысяч долларов. Такую информацию озвучил сегодня гособвинитель, передает
Так, бывший первый заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Геннадий Господарик обвиняется в получении взяток в размере 70 тыс. долларов и 90 тыс.долларов, которые он получил в 2013 и 2014 годах от представителя частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка.
В других эпизодах дела суммы взяток составили 2 тыс. долларов, 3 тыс. долларов, 4 тыс. долларов и 32 тыс. долларов.
Напомним, что задержан топ-менеджер Беларусбанка был в 2016 году при получении 14 тыс. долларов.
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По делу рассматривается не менее 6 эпизодов получения взятки топ-менеджером крупного банка.
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