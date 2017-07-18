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В Бресте на время футбола ограничат движение по улице Гоголя

19.07.2017 12:59 — Разное | Tut.by  
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20 июля с 18.30 до конца футбольного матча между брестским «Динамо» и австрийским «Альтахом» ограничат движение автомобилей.

Ограничение коснется участка улицы Коммунистической от улицы Воровского до Гоголя и нечетной стороны улицы Гоголя на участке от Наганова до Ленина.

— Также обращаем Ваше внимание, что в указанный период времени будет ограничен въезд в жилой микрорайон, ограниченный улицами Гоголя-Наганова-Чапаева-Леваневского-Крупской, — сообщили в ГАИ региона.

 
 
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Ограничение коснется участка улицы Коммунистической от улицы Воровского до Гоголя и нечетной стороны улицы Гоголя на участке от Наганова до Ленина.

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