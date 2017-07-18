Одной из самых пьющих наций на заметку: как алкоголь влияет на наш организм

С древних времен человечества использует различные вещества и, по всей видимости, нашим первым спутником стал алкоголь. У белорусов как у одной из самых пьющих наций со спиртным особенно сложные отношения. Приводим перевод объемной статьи Precision Nutrition о том, что такое алкоголь, и почему он вреден. И хотя статистика в материале в основом относится к США, влияние спиртного на человеческий организм в разных странах не отличается.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что такое алкоголь?

Существуют разные виды спиртов, например, этанол, который содержится в известных нам напитках, и изопропил (крайне опасный яд), которым медсестра протирает кожу перед забором крови.

Этанол образуется при брожении растений, богатых углеводами (ячмень, пшеница, кукуруза, яблоки и пр.), и богат энергией, т.к. содержит 7 калорий на грамм. Он легко впитывается всей поверхностью желудочно-кишечного тракта, и степень впитываемости, по большей части, определяется наличием или отсутствием пищи в желудке. После того, как этанол впитается, он направляется в печень, которая переработает более 90% этого продукта, остатки же попадут в кровь без изменений.

Для печени этанол очень простой продукт, который будет переработан первым. Алкогольдегидрогеназа печени — это энзим, определяющий скорость окисления этанола — около 15 граммов в час (что эквивалентно одной бутылке пива). Мужчина весом 70 килограммов, у которого есть час свободного времени, будет пьян после четырех порций выпивки.

Этанол сам по себе не токсичен, но побочные продукты его распада, ацетальдегид и ацетат, ядовиты, они-то и вызывают тошноту после распития спиртного. Один из медикаментов, призванный лечить алкоголизм, Антабус, позволяет усилить концентрацию ацетальдегида, вызывая тем самым сильную тошноту и желание в дальнейшем воздержаться от употребления алкоголя. Эти побочные продукты могут быть переработаны в результате обмена веществ либо удалены вместе с отходами жизнедеятельности.

В США «стандартная» порция спиртного содержит 15 граммов этанола. Такое количество содержится в 375 мл обычного пива, 150 мл вина или 45 мл сорокаградусных напитков, таких как водка, ром и виски. В Европе стандартная порция варьирует между 8 и 12 граммами спирта. «Умеренное потребление алкоголя», как правило, подразумевает потребление одной-двух порций в день, или до 30 граммов этанола.



Фото: Reuters

Алкоголь и социум

Многие люди пьют спиртное, не принимая в расчет возможную пользу или вред для здоровья. В промышленно развитых странах выпивают почти 70% населения старше 18 лет. Среди пьющих больше мужчин, чем женщин, а к пенсионному возрасту меньше пьют и те, и другие.

Исследование, проведенное в возрастной категории 19−30 лет, показывает, что 45% мужчин признаются, что крепко выпивали в течение последних двух недель, количество женщин же составляет 27%.

Некоторый процент выпивающих — люди, испытывающие трудности с контролем потребления. Если у вас есть три (или более) симптома, то это уже считается зависимостью: Питье спиртного даже при осознании вреда

Навязчивое желание выпить

Потеря контроля над над количеством выпиваемого

Абстинентный синдром

Приоритетность (человек сознательно предпочитает выпивку всему остальному)

Развитие толерантности (организм лучше сопротивляется и легче переносит привычную дозу)

В США потребление алкоголя лицами младше 21 года незаконно. Тем не менее, спиртное — самый популярный среди молодежи наркотик, и 62 процента американских молодых людей к окончанию школы успели его попробовать.

Одна из причин социальных проблем в обществе — это алкоголь. Злоупотребление спиртным и сопутствующие этому болезни, несчастные случаи на работе и компенсации рабочим стоят американскому бизнесу порядка 134 миллиона долларов в год.

Однако есть и иное мнение — алкоголь является важной составляющей современной жизни. Винно-водочная индустрия обеспечивает работой миллионы людей, не стоит на месте и рекламный рынок, а миллиарды долларов в виде налогов попадают в государственные бюджеты. Исследования также показывают, что умеренное потребление спиртного может быть полезно в некоторых случаях.



Фото: Reuters

Что вы должны знать об алкоголе

Алкоголь и состав тела

Существуют противоречивые мнения касательно взаимосвязи потребления алкоголя и лишнего веса. Добавление спиртного к привычному режиму питания может привести к ожирению, поскольку общее потребление калорий в таком случае превышает дневную норму. При этом, замена алкоголем одого из приёмов пищи часто приводит к недостатку белка и потере мышечной массы. Обширное исследование в США показало, что при увеличении потребления алкоголя у женщин (с соответствующим повышением дневной калорийности) ИМТ не рос. Те же мужчины, что пили более двух порций спиртного в день, имели больший ИМТ, нежели те, кто выпивал умеренно. Отсутствие прибавок веса у некоторых выпивающих может быть вызван скудным питанием либо большой физической активностью.

Влияние алкоголя на объективное восприятие реальности приводит к тому, что выпившие люди перестают следить за тем, что и как они едят (большая тарелка начос или куриных крылышек кажется отличной закуской к третьему пиву!).

Алкоголь и пищеварение

Хроническое потребление спиртного ухудшает секрецию гормонов поджелудочной железы, что приводит к недостаточному поглощению питательных веществ, особенно белков и жиров. Помимо пищеварительной функции поджелудочной, страдает также и эндокринная: резистентность к инсулину — распространенный побочный эффект алкоголизма, что выражается в недостаточной выработке гликогена и истощении энергозапасов. В клетках начинает преобладать анаэробный метод выработки энергии, что влечет за собой избыточное производство молочной кислоты.

Алкоголь и нутриенты

Потребление алкоголя ведет к ухудшению усвоения аминокислот и синтеза белка в печени (например, липопротеинов, альбумина, фибриногенов), наряду с повышенным окислением белка, связанным с необходимостью регенерации клеток. Другие вещества, включая лептин, тоже часто повышены у алкоголиков, что может провоцировать воспаления и снижать аппетит.

В печени находится основной запас витаминов и она же преобразует их в формы, пригодные для обмена веществ. Неумеренное пьянство снижает усвоение фолатов, витаминов В6 и В1 и витамина А. Недостаток фолиевой кислоты наиболее част среди алкоголиков из-за повышенного потребления нуклеиновых кислот, необходимых для регенерации поврежденных клеток печени. Недостаточное поступление с пищей фолатов также вносит свою лепту. Алкоголь проявляет себя как антагонист по отношению к витаминам А, В1, В3 и К. С витамином Е у выпивох тоже всё грустно.

Толерантность к алкоголю

У хронических алкоголиков и у тех, кто регулярно потребляет слишком много (алкоголь составляет 10% общей дневной калорийности) происходит замена метода переработки спирта с алкогольдегидрогеназы на другую систему окисления, которая повышает толерантность к алкоголю и уменьшает расходование энергии.

Алкоголь и похмелье

Влияние алкоголя на кровеносные сосуды и объем жидкости в организме вызывает головную боль после попоек. Не следует принимать парацетамол и вещества, его содержащие (например, цитрамон), для облегчения такой головной боли, так как он взаимодействует с продуктами распада этанола и вредит печени. Похмельная тошнота связана с высокой токсичностью побочных продуктов переработки алкоголя, и раздражением желудка.

Алкоголь может подавлять выработку антидиуретического гормона (АДГ), а значит, и походов в туалет будет больше. Стандартная порция спиртного добавляет порядка 150 мл. к обычному объему мочеотделения. Несколько порций одна за другой — и вы отправляетсь в «зону обезвоживания» (и туалет).

Алкоголь и гормоны

Систематическое потребление алкоголя оказывает серьезное влияние на половые гормоны. Этанол является тестикулярным токсином и повышает активность ароматазы, фермента, преобразующего тестостерон в эстроген. Хронические алкоголики мужского пола страдают букетом различных гормональных нарушений, включающих бесплодие, атрофию гонад и феминизацию, частично вызванных повышением выработки эстрогена и низким уровнем тестостерона (а также лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов).

Алкоголь, болезни сердца и окислительный стресс

Умеренное распитие алкогольных напитков, как правило, ассоциируется с пользой для здоровья. Данные, полученные в результате более 100 исследований в 25 странах, показывают U (или J)-образную связь между потреблением алкоголя и уровнем сердечных заболеваний. Это значит, что смертность выше всего у запойных пьяниц, но за ними следуют трезвенники. А самый низкий показатель смертности наблюдается среди умеренно выпивающих. Одним из объяснений более высокой смертности среди трезвенников является феномен «бывшего» (завязавшего) алкоголика — это те, кто много лет злоупотреблял спиртным и полностью отказался, чтобы выжить, но серьезный ущерб здоровью уже нанесен. При этом, люди, выпивающие умеренно, как правило умеренны и в других областях, что в общем полезно для их здоровья.



Источник изображения: ru-broscience.livejournal.com/1639.html

Потребление алкоголя следует ограничить небольшими порциями несколько раз в неделю, и наибольшую пользу это приносит людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Количество алкоголя при этом сводится к половине/одной стандартной порции в день. Более того, полезны все виды алкогольных напитков, а не только красное вино, как принято считать (хотя в нем могут содержаться полезные для сердца вещества).

Избыточный окислительный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления) зачастую приводит к многочисленным хроническим заболеваниям, такими как сердечно-сосудистые, а также раку и диабету. Регулярное злоупотребление алкоголем (более 50 граммов спирта в день) может привести к следующим последствиям:

повышенный уровень окислительного стресса

повреждения клеток печени

повышенный синтез жировой ткани

замещение питательных веществ (преимущественно витаминов группы В)

меньшее поступление в организм омега-3 жирных кислот

сокращение объема мышечной ткани

Ожирение — еще один фактор риска для заболеваний печени среди алкоголиков. Мускулы, регулярно подвергающиеся воздействию этанола, уменьшаются в размерах, в них ухудшаются кровообращение и обмен веществ.



Источник изображения: ru-broscience.livejournal.com/1639.html

Алкоголь и беременность

Понятно, что при беременности лучше не пить, но почему? Центр по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агенство Минздрава США) утверждает, что алкоголь может вызывать эмбриональные нарушения, которые выражаются в пожизненной физической, психической и поведенческой инвалидности. Воздержание от выпивки делает эти заболевания 100% предотвратимыми. Тем не менее, некоторые медицинские данные предполагают, что употребление одной-двух порций спиртного не чаще пары раз в неделю не окажет, скорее всего, воздействия на ребенка. Национальная служба здравоохранения Великобритании утверждает, что беременная женщина может выпить одну-две порции не более чем раз или два в неделю.

Другие интересные факты об алкоголе: 15% попробовавших алкоголь становятся зависимыми (исследование базируется на примере 1200 совершеннолетних)

Для поддержания жизни достаточно всего 10−20% функционирующих клеток печени.

С потреблением алкоголя увеличивается выработка гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), подавляющей возбуждение нейронов. Именно поэтому от алкоголя клонит в сон, который при этом неглубок и легко прерывается.

От алкоголя гораздо чаще бывает смертельная передозировка, чем от некторых других наркотиков

У 90−100% алкоголиков развивается ожирение печени

У людей, злоупотребляющих алкоголем, повышается уровень энзимов печени, что ухудшает эффективность некоторых лекарств.

Употребление алкоголя может доводить до депрессии и даже суицида. Риск самоубийства среди алкоголиков выше на 50−70%, чем в среднем по населению. Возможно, это связано с угнетающим воздействием, который алкоголь оказывает на мозг, а также с его влиянием на суждения и принятие решений.



Фото: Reuters

Выводы и рекомендации

Если вы не пьете, нет смысла и начинать. Если пьете, то помните, что лучше потреблять алкоголь маленькими порциями в течение недели. Это и полезнее, и не добавит лишнего веса. Превышение нормы может повлиять на усвоение питательных веществ и повысит риск для здоровья, не говоря уже о том, что вы можете испортить вечеринку.

Стали бы вы принимать серьезный антибиотик или сердечное лекарство, не посоветовавшись с врачом? Вряд ли. Однако алкоголь может спокойно купить и употребить любой взрослый человек. Помните, что алкоголь — наркотик. Будьте умнее.