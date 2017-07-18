Видеофакт: в столице Чили впервые за десять лет выпал снег

Сантьяго накрыл пятисантиметровый слой снега (местами сугробы были до 40 см), столь значительные осадки парализовали дорожное движение, а также привели к отключению электроэнергии. Без света остались почти 300 тысяч человек чилийской столицы.

Однако местные жители не унывают. Столь редкое для города явление они встретили радостно, выйдя на улицы играть в снежки.

Примечательно, что нынешний снегопад стал не только первым за десятилетие в регионе, но и крупнейшим за последние 46 лет.

Июль в Южном полушарии планеты — зимний месяц. Однако в столице Чили для этого времени года характерна плюсовая температура.