Страны ЕАЭС договорились о статусе и формате порядка осуществления биржевых торгов газом





К моменту запуска общих рынков предполагается разработать методологию тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов

Страны ЕАЭС на совещании под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкула Жунусова достигли консенсуса по некоторым пунктам программ создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, сообщает БЕЛТА .

«В частности, согласовано единое понимание того, что рыночная цена на газ будет определяться в прямых договорах на его поставку между участниками общего рынка газа ЕАЭС или в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования», - отметили в пресс-службе ЕЭК.

«Мы бы хотели максимально ускорить работу над документами, которые нам поручили разработать главы государств ЕАЭС. Фактически пакет документов по обоим проектам должен быть подготовлен уже к осени этого года», - сказал Адамкул Жунусов.

Как заявил директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, проекты программ обсуждались достаточно активно, но по некоторым вопросам надо по-прежнему искать общие позиции. «Прошу исходить из того, что нам важно создать общий рынок энергоресурсов для всей пятерки стран ЕАЭС, а не для отдельно взятого государства союза», - подчеркнул он.

Участники совещания договорились о статусе и формате порядка осуществления биржевых торгов газом, который будет действовать до вступления в силу правил торговли газом на общем рынке ЕАЭС и утверждаться на уровне вице-премьеров стран союза соответствующим актом Совета ЕЭК. При этом ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран союза будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.

К моменту запуска общих рынков предполагается разработать методологию тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов, а также механизмы, предотвращающие перепродажу газа, приобретенного на общем рынке, в третьи страны.

Запуск общего рынка газа ЕАЭС должен привести к увеличению числа участников рынка, а также способствовать снижению оптовых цен на газ для разных категорий потребителей. В нефтяной сфере, в случае успешной реализации проекта, будут обеспечены свободные поставки нефти и нефтепродуктов, увеличится прозрачность ценообразования, вырастет эффективность использования инвестиционного потенциала за счет консолидации финансовых ресурсов.