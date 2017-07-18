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Белорусские Мальдивы превратились в промзону и стали непопулярными
19.07.2017 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл – Sputnik. Меловые карьеры, расположенные рядом с поселком Красносельский в Волковысском районе, перестали быть популярными у туристов, констатировали в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik/ Альфред Микус
Карьеры стали широко известны несколько лет назад: сюда ехали люди не только из Беларуси, но и ближнего зарубежья – туристов привлекал необычный бирюзовый цвет водоемов, напоминавший воду Индийского океана у Мальдивских островов.
"Красносельские карьеры на какое-то время обрели такую популярность, что стали излюбленным местом для фото и видеосъемки. В 2012 году здесь был снят клип группы "Цвет алоэ" на песню "Наше лето", – сказали в УВД.
При этом в управлении отметили, что там не существовало ни одного пляжа и были зафиксированы летальные случаи при купании.
"Были приняты кардинальные меры. Усилена ведомственная сторожевая охрана, создана рейдовая группа и выставлен стационарный пост милиционеров из числа сотрудников Волковысского отдела департамента охраны МВД", – сообщили в милиции, уточнив, что за посещение красносельских "мальдив" была введена административная ответственность – штрафы за купание и стоянку автомобиля в неположенном месте.
По информации правоохранителей, проводимая рекультивация карьеров сделала их менее привлекательными в эстетическом плане, но более безопасными.
"На сегодняшний день местность напоминает исключительно промзону", – сказали собеседники Sputnik.
При этом согласно проведенным Волковысским зональным центром гигиены и эпидемиологии проверкам воды она по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям норм – количество некоторых бактерий превышало норму почти в 100 раз.
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На некогда популярных у туристов водоемах проведена рекультивация и смотреть там уже не на что.
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