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Следственный комитет о смерти виновника двойного ДТП на МКАД

19.07.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Двойное ДТП произошло во вторник на МКАД в районе улицы Громова. 41-летний мужчина, управляя микроавтобусом Renault Master, двигался в первом ряду по внутреннему кольцу кольцевой. В какой-то момент он совершил столкновение с автомобилем Mazda, но не остановился, а продолжил движение с небольшой скоростью и затем врезался в пассажирский автобус МАЗ.

"Водители вышли из своих транспортных средств, вызвали сотрудников ГАИ для дальнейшего разбирательства, беседовали между собой, выясняя причины происшествия. В ходе разговора водитель Renault пожаловался на плохое самочувствие во время движения. Через некоторое время он потерял сознание. Незамедлительно были вызваны сотрудники скорой помощи, которые по прибытии констатировали смерть мужчины", — рассказал Кабакович.

Следственный комитет о смерти виновника двойного ДТП на МКАД
© Sputnik / Виктор Толочко
После ДТП на МКАД мужчина потерял сознание и умер

По словам очевидцев происшествия, водитель Renault, выйдя из машины, сказал, что он ничего не помнит. Он сам вынес знак аварийной остановки на дорогу и вместе с водителями поврежденных им автомобилей осматривал место происшествия.

Следователями совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Комментарий Сергея Кабаковича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович рассказал подробности...

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