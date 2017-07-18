Господарик признал вину по шести эпизодам





Полученные топ-менеджером взятки варьируются в диапазоне от трех до девяноста тысяч долларов.

Бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик признал вину по большей части предъявленных ему обвинений, передает БЕЛТА из зала суда.

Геннадий Господарик признал свою вину в получении в разные годы взяток в размере 4 тыс. долларов, 3 тыс. евро, 70 тыс. долларов, 90 тыс. долларов, 32 тыс. долларов и 14 тыс. долларов. Бывший топ-менеджер Беларусбанка не признал свою вину по ч.2 ст.424 и по ч.3 ст. 424 УК РБ (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Взятки он получал за содействие частным структурам в победе в тендерах на закупку техники для банка.

Второй фигурант дела - бывший заместитель директора департамента - начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николай Цырто. Он, отвечая на вопрос судьи, заявил, что свое отношение к предъявленному ему обвинению выскажет в ходе допроса.

Николай Цырто, по данным следствия, готовил технические задания и конкурсные документы для закупки оборудования банку таким образом, чтобы компании, дававшие взятки Геннадию Господарику, оказывались в более выгодном положении. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.430, ч.2 ст.431, ч.5 ст.16 ч.2 ст.431, ч.2 ст.424, ч.3 ст.424 УК (получение взятки, дача взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Суд Центрального района Минска продолжит рассмотрение этого дела 20 июля.