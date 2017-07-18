Словацкий защитник Лукаш Тесак стал игроком «Гомеля», сообщает официальный сайт клуба.



Фото с сайта fcgomel.by

В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 12 матчей за тульский «Арсенал» в премьер-лиге чемпионата России, куда перебрался из «Кайрата» (Алматы), которому в 2016 году помог завоевать Суперкубок Казахстана, забив решающий послематчевый пенальти в своем дебютном поединке за команду.

В Словакии выступал за «Дубницу» (2004−2005) и «Жилину» (2006−2009), Римавску-Соботу (2007), «Сеницу» (2009) и «Татран» (2010).

В украинской премьер-лиге играл в луганской «Заре» (2010−2012), в России — в московском «Торпедо» (2012−2014) и тульском «Арсенале» (2014−2015, 2016). В Казахстане — за «Кайрат» (2016).

За сборную Словакии Лукаш Тесак провел 4 матча, дебютировав в 2015 году в отборочном матче Евро-2016 против Испании.

Двукратный вице-чемпион Словакии (2008, 2009). Бронзовый призер российской ФНЛ в составе московского «Торпедо» (2014), которому помог завоевать путевку в премьер-лигу. Обладатель Суперкубка Казахстана (2016).

Контракт Лукаша Тесака с «Гомелем» рассчитан до конца 2018 года.