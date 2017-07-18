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Китайский легкоатлет обогнал реактивный истребитель
Легкоатлет из Китая Чжан Пэймэн обогнал реактивный истребитель четвертого поколения Chengdu J-10,
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Личный рекорд китайского легкоатлета в беге на сто метров составляет десять секунд. Chengdu J-10 был разработан с участием российских специалистов из ОКБ МиГ. Максимальная скорость истребителя составляет два числа Маха, посадочная — 235 км/ч.
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Бегун состязался с самолетом в гонке на расстоянии в сто метров.
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