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Китайский легкоатлет обогнал реактивный истребитель

19.07.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
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Легкоатлет из Китая Чжан Пэймэн обогнал реактивный истребитель четвертого поколения Chengdu J-10, сообщает RT. Бегун состязался с самолетом на дистанции в сто метров.

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На выложенном в YouTube ролике видно, как спортсмен и истребитель двигаются по взлетной полосе примерно с одинаковой скоростью, однако на финишной прямой Пэймэну удается вырваться вперед.

Личный рекорд китайского легкоатлета в беге на сто метров составляет десять секунд. Chengdu J-10 был разработан с участием российских специалистов из ОКБ МиГ. Максимальная скорость истребителя составляет два числа Маха, посадочная — 235 км/ч.
Истребитель вооружен двухствольной 23-мм пушкой, ракетами и бомбами, всего одиннадцать точек подвески. Chengdu J-10 выпускается с 2002 года по наше время.

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Бегун состязался с самолетом в гонке на расстоянии в сто метров.

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