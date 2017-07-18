Китайский легкоатлет обогнал реактивный истребитель

Легкоатлет из Китая Чжан Пэймэн обогнал реактивный истребитель четвертого поколения Chengdu J-10, сообщает RT. Бегун состязался с самолетом на дистанции в сто метров.

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На выложенном в YouTube ролике видно, как спортсмен и истребитель двигаются по взлетной полосе примерно с одинаковой скоростью, однако на финишной прямой Пэймэну удается вырваться вперед.

Личный рекорд китайского легкоатлета в беге на сто метров составляет десять секунд. Chengdu J-10 был разработан с участием российских специалистов из ОКБ МиГ. Максимальная скорость истребителя составляет два числа Маха, посадочная — 235 км/ч.

Истребитель вооружен двухствольной 23-мм пушкой, ракетами и бомбами, всего одиннадцать точек подвески. Chengdu J-10 выпускается с 2002 года по наше время.