Внезапно выбежала на дорогу. В Речице грузовик сбил женщину

ДТП с участием пешехода произошло ночью 17 июля. С травмами пострадавшая была госпитализирована в реанимацию Речицкой больницы.

— В 23.50 61-летний водитель Mersedeс ехал по Светлогорскому шоссе в Речице и совершил наезд на неизвестную женщину-пешехода, которая внезапно выбежала на дорогу вне пешеходного перехода, — сообщили в ГАИ.

Известно, что за рулем грузовика находился житель Минска. Экспертиза показала, что в момент совершения аварии водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.