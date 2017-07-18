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Внезапно выбежала на дорогу. В Речице грузовик сбил женщину

19.07.2017 13:59 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием пешехода произошло ночью 17 июля. С травмами пострадавшая была госпитализирована в реанимацию Речицкой больницы.

— В 23.50 61-летний водитель Mersedeс ехал по Светлогорскому шоссе в Речице и совершил наезд на неизвестную женщину-пешехода, которая внезапно выбежала на дорогу вне пешеходного перехода, — сообщили в ГАИ.

Известно, что за рулем грузовика находился житель Минска. Экспертиза показала, что в момент совершения аварии водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с участием пешехода произошло ночью 17 июля. С травмами пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение Речицкой больницы.

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