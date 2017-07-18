В Беларуси пересмотрели нормы потребления некоторых ЖКУ для расчета безналичных субсидий

В Беларуси пересмотрели нормативы потребления некоторых жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных субсидий. Изменения внесены постановлением Совмина от 18 июля № 535 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 789».



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Так, норматив на техническое обслуживание лифта вырастет с 0,6911 до 1,19 рубля в месяц на одного человека. Также изменится норма потребления электроэнергии, потребляемой на работу лифтов, — с 0,26 рубля до 0,47 рубля в месяц на человека.

Норматив по потреблению по теплоснабжению остается прежним — 0,026 гигакалорий на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. Но появилось примечание, что этот норматив будет действовать с учетом отопительного периода с 15 октября по 15 апреля.

При этом пересчитывать субсидии не будут, если фактический отопительный сезон будет более продолжительным, чем рассчитанный норматив.

Норматив по потреблению на газоснабжение и снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальной резервуарной установки также остается на прежнем уровне. Но с уточнением — применяться он будет с 15 октября по 15 апреля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Напомним, с 1 октября прошлого года в Беларуси начала работать новая система предоставления госпомощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Безналичные жилищные субсидии, указ о введении которых подписал президент в конце августа прошлого года, появились в жировках белорусов уже с ноября.

Безналичную субсидию можно получить на все основные ЖКУ, в том числе отопление, и возмещаемые расходы (освещение вспомогательных помещений, движение лифта). Все, что находится в жировке под графой «Дополнительные услуги», а также потребление основных ЖКУ свыше нормы не учитываются при расчете госпомощи. Поэтому если человек израсходовал за месяц больше положенного, то ему дадут субсидии лишь на ту сумму, которая покрывает норму. Все остальное придется оплачивать самому.

Субсидии предоставляют, если на оплату жировки (без превышения нормативов потребления) будет уходить больше 20% дохода городской или 15% дохода сельской семьи.

Напомним, в Беларуси могут пересмотреть помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг для некоторых граждан. Так, в планах министерства ЖКХ внести изменения в Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий». Одно из главных изменений, которые предлагает ведомство, — сумма материальной помощи будет зависеть от количества членов семьи.