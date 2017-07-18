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Господарик признал свою вину в получении взяток

19.07.2017 14:23 — Разное | БДГ  
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Бывший топ-менеджер Беларусбанка признал свою вину по основным обвинениям, предъявленным ему судом, но не признал вины в превышении служебных полномочий и использовании служебного положения.

Так, Геннадий Господарик признался, что с 2009 года принимал взятки. В частности, от бизнесмена Бучнева за гарантию поставок оборудования его компанией Беларусбанка. Встреча сторон проходила в ресторане «Чумацкий шлях», где Господарику было передано 4 тысячи долларов.

Позже этот же бизнесмен передал Господарику еще 3 тысячи евро. Далее в деле фигурируют более крупные суммы от Бучнева – 70 и 90 тысяч долларов для принятия решения по поставка оборудования. В 2014 году Бучнев заплатил банкиру еще две тысячи.

Потом взятку Господарику передавал сотрудник «Беларусбанка» Николай Цырто, который, по данным следствия, готовил технические и конкурсные документы для закупки оборудования банку таким образом, чтобы компании, дававшие взятки Господарику, оказывались в более выгодном положении.

Суд над Ганнедием Господариком начался сегодня, заседание перенесено на 20 июля.

 
 
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Бывший топ-менеджер Беларусбанка признал свою вину по основным обвинениям, предъявленным ему судом, но не признал вины в превышении служебных полномочий...

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