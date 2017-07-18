В Бресте Opel сбил двоих детей, которые ехали на велосипеде

19 июля около 12.30 двое детей попали в ДТП на улице Жукова в Бресте, сообщает ГАИ региона.





60-летний водитель Opel ехал по улице Сябровской. Во время поворота направо он пропустил пешеходов и продолжил движение. В это время навстречу легковушке выехала, не спешившись, 10-летняя велосипедистка, которая везла на раме 5-летнего мальчика. В результате велосипед столкнулся с Opel.





В аварии пострадала только велосипедистка. Девочку увезли в больницу.