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В Бресте Opel сбил двоих детей, которые ехали на велосипеде

19.07.2017 15:07 — Разное | Tut.by  
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19 июля около 12.30 двое детей попали в ДТП на улице Жукова в Бресте, сообщает ГАИ региона.


60-летний водитель Opel ехал по улице Сябровской. Во время поворота направо он пропустил пешеходов и продолжил движение. В это время навстречу легковушке выехала, не спешившись, 10-летняя велосипедистка, которая везла на раме 5-летнего мальчика. В результате велосипед столкнулся с Opel.


В аварии пострадала только велосипедистка. Девочку увезли в больницу.

 
Теги: Брест
 
 
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Девочка везла на раме 5-летнего мальчика.

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