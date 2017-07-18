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Бывшее троллейбусное депо недалеко от площади Якуба Коласа выставят на аукцион под жилую застройку
Участок земли в квартале просп. Независимости — просп. Машерова — ул. Красной — ул. Киселева, где раньше было троллейбусное депо, будет выставлен на аукцион. Об этом говорится на сайте Минского городского центра недвижимости.
Когда именно пройдут торги, в центре недвижимости сказать не могут — дата еще не назначена.
Продавать участок будут под жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами.
У участка давняя и сложная история: в 2003 году московская «Манолиум-Процессинг» бизнесмена Арама Екавяна и его партнера Андрея Долгова
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