Бывшее троллейбусное депо недалеко от площади Якуба Коласа выставят на аукцион под жилую застройку

Участок земли в квартале просп. Независимости — просп. Машерова — ул. Красной — ул. Киселева, где раньше было троллейбусное депо, будет выставлен на аукцион. Об этом говорится на сайте Минского городского центра недвижимости.

Когда именно пройдут торги, в центре недвижимости сказать не могут — дата еще не назначена.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Продавать участок будут под жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами.





У участка давняя и сложная история: в 2003 году московская «Манолиум-Процессинг» бизнесмена Арама Екавяна и его партнера Андрея Долгова выиграла тендер на застройку этой земли. Предполагалось, что инвестор построит элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр на общую сумму 500 млн долларов. Чтобы получить участок под застройку, предприниматель согласился потратить 15 млн долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 млн долларов на строительство Национальной библиотеки. Однако строительство в центре города так и не началось. А в 2014 году инвестдоговор с московской компанией город расторг.