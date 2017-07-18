Банк Англии выпустил купюру с изображением знаменитости





В обращение банкнота поступит уже с 14 сентября 2017 года.

Сегодня Банк Англии показал новую купюру в 10 фунтов стерлингов, которая изготовлена из полимерного материала, сообщают информагентства.

Отмечается, что на новой купюре изображен портрет знаменитой писательницы Джейн Остин, так как 18 июля 2017 года отмечается 200-летие со дня смерти автора романа «Гордость и предубеждение».

Планируется, что в обращение купюры поступят с 14 сентября нынешнего года. Ранее в Великобритании появилась полимерная купюра в 5 фунтов стерлингов, на которой изображен экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль.