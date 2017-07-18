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Банк Англии выпустил купюру с изображением знаменитости
19.07.2017 14:58 — Разное | Ежедневник
В обращение банкнота поступит уже с 14 сентября 2017 года.
Сегодня Банк Англии показал новую купюру в 10 фунтов стерлингов, которая изготовлена из полимерного материала, сообщают информагентства.
Отмечается, что на новой купюре изображен портрет знаменитой писательницы Джейн Остин, так как 18 июля 2017 года отмечается 200-летие со дня смерти автора романа «Гордость и предубеждение».
Планируется, что в обращение купюры поступят с 14 сентября нынешнего года. Ранее в Великобритании появилась полимерная купюра в 5 фунтов стерлингов, на которой изображен экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль.
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В обращение банкнота поступит уже с 14 сентября 2017 года.
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