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Банк Англии выпустил купюру с изображением знаменитости

19.07.2017 14:58 — Разное | Ежедневник  
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Банк Англии выпустил купюру с изображением знаменитости

В обращение банкнота поступит уже с 14 сентября 2017 года.

Сегодня Банк Англии показал новую купюру в 10 фунтов стерлингов, которая изготовлена из полимерного материала, сообщают информагентства.

Отмечается, что на новой купюре изображен портрет знаменитой писательницы Джейн Остин, так как 18 июля 2017 года отмечается 200-летие со дня смерти автора романа «Гордость и предубеждение».

Планируется, что в обращение купюры поступят с 14 сентября нынешнего года. Ранее в Великобритании появилась полимерная купюра в 5 фунтов стерлингов, на которой изображен экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль.

 
 
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В обращение банкнота поступит уже с 14 сентября 2017 года.

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