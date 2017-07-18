Совмин: порядок предоставления жилищных субсидий в отопительный сезон урегулирован





Отопительный сезон официально определен с 15 октября по 15 апреля, а если погода «подведет», то перерасчет не предусмотрен.

Совет Министров урегулировал порядок предоставления безналичных жилищных субсидий с учетом отопительного сезона, сообщил СМИ пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич, комментируя постановление Совета Министров от 18 июля 2017 года №535.

Постановление №535 подготовлено по результатам обращений, поступивших от служб субсидирования, а также в связи с принятием постановления Совета Министров от 16 декабря 2016 года №1035 (о тарифах на некоторые виды ЖКУ на 2017 год).

Владислав Сычевич напомнил, что безналичные жилищные субсидии предоставляются, если ежемесячная сумма платы за ЖКУ, а также возмещения расходов на электроэнергию превышает 20% среднемесячного совокупного дохода гражданина (семьи), проживающего в городе, поселке городского типа; 15% - в сельском населенном пункте. Нормы потребления ЖКУ для расчета безналичных жилищных субсидий утверждены постановлением Совмина от 30 сентября 2016 года №789.

Вместе с тем, учитывая, что начало и окончание отопительного периода зависит от температурного режима и не может быть спрогнозировано службой субсидирования заранее, не представляется возможным правильно определить сумму субсидии в месяцы начала и окончания отопительного периода (в октябре и апреле). Для этого был проведен анализ отопительных периодов с 2013 года по 2016 год в разрезе областей и Минска.

«Помимо существенных расхождений в течение ряда лет в части установления начала и конца отопительного периода, следует отметить и тот факт, что даже в одном отопительном периоде в разных областях могут отличаться даты начала и окончания включения отопления. Так, например, максимальное расхождение в анализируемом периоде зафиксировано в 2014 году, когда разница в начале включения отопления между областями составила более двух недель», - пояснил Владислав Сычевич.

На дату включения отопления влияют температурные условия, предугадать которые невозможно. Разные погодные условия отмечаются и в различных регионах Беларуси. При этом постановлением Совмина от 30 сентября 2016 года №789 «Об установлении норм (нормативов) потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий» установлены единые для всех граждан нормы, которые имеют расчетный характер и направлены на то, чтобы максимально учесть интересы населения.

С учетом этого постановлением №535 прописано, что для расчета платы за услугу теплоснабжения (отопления) в соответствии с утвержденной нормой (0,026 Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения) будет использоваться продолжительность отопительного периода с 15 октября по 15 апреля. При этом в случае несовпадения фактического отопительного периода с принятым в качестве расчетной величины, перерасчет субсидии не будет производиться.

Владислав Сычевич также напомнил, что постановлением №1035 установлены предельно допустимые тарифы, а также размеры возмещения населением расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на 2017 год.

Согласно постановлению №535, предельный размер возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, составляет 0,47 белорусских рублей с одного проживающего в месяц (ранее 0,26 рубля), предельно допустимый субсидируемый государством тариф на техническое обслуживание лифта также установлен в размере 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,6911 рубля). При применении норматива, утвержденного постановлением №789, у граждан возникали обоснованные обращения о занижении размера субсидий. На основании изложенного принято решение о распространении действия постановления на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.