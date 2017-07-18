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Шерлок, Гамлет, Ассанж и другие - образы Бенедикта Камбербэтча

19.07.2017 15:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Театральный актер королевских кровей пришел в кино, уже будучи широко известен своими ролями на сцене. Однако мировая популярность была уготована ему после выхода сериала "Шерлок" — новый образ лондонского детектива пришелся по вкусу всем возрастам публики всех стран мира.

Хотя играл он и других гениев: Винсента Ван Гога, Гамлета, Алана Тьюринга, Стивена Хокинга и… Доктора Стрэнджа.

А в 2012 году фанаты Камбербэтча с замиранием сердца ждали лишь голоса актера — он озвучивал дракона Смауга в трилогии "Хоббит".

Бенедикт Камбербэтч женат на Софи Хантер уже два с половиной года, они воспитывают двух сыновей.

 

 

 
 
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Британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу сегодня исполнился 41 год. Sputnik вспоминает его известные и не очень образы.

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