Грузовой фургон с перебитыми VIN-номерами забрали у белоруса в Польше

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Польские пограничники изъяли у гражданина Беларуси грузовой фургон из-за перебитых VIN-номеров, сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.



© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej Белоруску на краденом Range Rover задержали в Бобровниках

Автомобиль задержали на польско-белорусской границе 15 июля в пункте пропуска "Кузница" (сопредельный пункт – "Брузги").

"В ходе детального осмотра автомобиля Iveco Daily был выявлен факт вмешательства третьих лиц в номера кузова", – сообщили в департаменте.

По информации польских пограничников, 38-летний водитель машины, стоимость которой составила более 7 тысяч долларов, был допрошен в качестве свидетеля и отпущен на родину.

Машину у мужчины сотрудники польской пограничной службы изъяли, впоследствии Iveco будет передан полиции.