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Грузовой фургон с перебитыми VIN-номерами забрали у белоруса в Польше
19.07.2017 15:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл – Sputnik. Польские пограничники изъяли у гражданина Беларуси грузовой фургон из-за перебитых VIN-номеров, сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Автомобиль задержали на польско-белорусской границе 15 июля в пункте пропуска "Кузница" (сопредельный пункт – "Брузги").
"В ходе детального осмотра автомобиля Iveco Daily был выявлен факт вмешательства третьих лиц в номера кузова", – сообщили в департаменте.
По информации польских пограничников, 38-летний водитель машины, стоимость которой составила более 7 тысяч долларов, был допрошен в качестве свидетеля и отпущен на родину.
Машину у мужчины сотрудники польской пограничной службы изъяли, впоследствии Iveco будет передан полиции.
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Водителя допросили в качестве свидетеля и отпустили на родину, машина будет передана полиции.
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