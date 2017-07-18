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Грузовой фургон с перебитыми VIN-номерами забрали у белоруса в Польше

19.07.2017 15:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл – Sputnik. Польские пограничники изъяли у гражданина Беларуси грузовой фургон из-за перебитых VIN-номеров, сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.

Грузовой фургон с перебитыми VIN-номерами забрали у белоруса в Польше
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
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Автомобиль задержали на польско-белорусской границе 15 июля в пункте пропуска "Кузница" (сопредельный пункт – "Брузги").

"В ходе детального осмотра автомобиля Iveco Daily был выявлен факт вмешательства третьих лиц в номера кузова", – сообщили в департаменте.

По информации польских пограничников, 38-летний водитель машины, стоимость которой составила более 7 тысяч долларов, был допрошен в качестве свидетеля и отпущен на родину.

Машину у мужчины сотрудники польской пограничной службы изъяли, впоследствии Iveco будет передан полиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителя допросили в качестве свидетеля и отпустили на родину, машина будет передана полиции.

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