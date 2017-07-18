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Подготовка к учениям "Запад-2017" завершается в Беларуси

19.07.2017 15:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Подготовка к совместным стратегическим учениям вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" завершается, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.

Подготовка к учениям "Запад-2017" завершается в Беларуси
© Sputnik Андрей Александров
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Плановые учения "Запад-2017" пройдут на территории Беларуси в сентябре 2017 года.

"Мы вышли на завершающую фазу, идут активные мероприятия. Осуществляется проверка сопрягаемости и возможности работы в единых условиях системы управления, поскольку на данных учениях это будет являться основой управления войсками региональной группировки войск", — сказал Белоконев.

По его словам, недавно была проверена готовность к учению войск связи, во время маневров военные развернули системы передачи данных передвижных пунктов управления.

В сюжете была озвучена информация о том, что учения "Запад-2017" пройдут в Беларуси на шести полигонах — Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском и Домановском, а также в районе деревни Дретунь.

На учения в Беларусь прибудут российские военные, а также боевая и специальная техника. В Минске неоднократно заявляли в ответ на опасения Запада, что учения носят исключительно оборонительный характер. Также отмечалось, что для наблюдения за их ходом республика добровольно пригласит все страны, заинтересованные в этом.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские и российские военные проведут учения на нескольких военных полигонах в различных регионах республики.

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