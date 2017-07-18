МИНСК, 19 июл — Sputnik. Завершился 26-й Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске . Российские и белорусские артисты возвращаются домой, вспоминая о самых ярких его моментах.

Sputnik решил к ним присоединиться, заглянув в "звездный" Instagram.

Пожалуй, самым запоминающимся фестиваль стал для Дмитрия Колдуна. Певец признался в соцсети, что за кулисами познакомился со своим кумиром Крисом де Бургом.

"Однажды в 90-е меня в Минске остановили гопники, чтобы стрясти денег. У меня их не было. С собой была только кассета с ЕГО песнями. Забрали ее, хоть и не знали, что он поет. Но я нашел его собственной персоной. И этих воспоминаний и эмоций у меня уже никому не отжать", — подписал фото артист.