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Самые яркие воспоминания от "Славянского базара" – в Instagram звезд

19.07.2017 15:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Завершился 26-й Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске. Российские и белорусские артисты возвращаются домой, вспоминая о самых ярких его моментах.

Sputnik решил к ним присоединиться, заглянув в "звездный" Instagram.

Пожалуй, самым запоминающимся фестиваль стал для Дмитрия Колдуна. Певец признался в соцсети, что за кулисами познакомился со своим кумиром Крисом де Бургом.

"Однажды в 90-е меня в Минске остановили гопники, чтобы стрясти денег. У меня их не было. С собой была только кассета с ЕГО песнями. Забрали ее, хоть и не знали, что он поет. Но я нашел его собственной персоной. И этих воспоминаний и эмоций у меня уже никому не отжать", — подписал фото артист.

Однажды в 90-е меня в Минске остановили гопники, чтобы стрясти денег. У меня их не было. С собой была только кассета с ЕГО песнями. Забрали её, хоть и не знали, что он поёт. Но я нашёл его собственной персоной. И этих воспоминаний и эмоций у меня уже никому не отжать.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Дмитрий Колдун похвастался, что на фестивале познакомился с Крисом де Бургом, а Нюша показала поклонникам купе белорусского поезда, в котором ехала в Витебск.

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