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На границе с Польшей у белоруса из-за поддельного VIN-кода конфисковали грузовик

19.07.2017 16:04 — Разное | Tut.by  
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Польские пограничники забрали грузовой фургон Iveco из-за перебитых VIN-номеров у белоруса. Водителя допросили в качестве свидетеля и отпустили домой, машина будет передана полиции, сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.


Автомобиль задержали на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Кузница» (сопредельный пункт — «Брузги»). В ходе детального осмотра автомобиля Iveco Daily был выявлен факт вмешательства третьих лиц в номера кузова.

За рулем грузовика был 38-летний белорус, его допросили как свидетеля и отпустили домой.

Машину у мужчины сотрудники польской пограничной службы изъяли, впоследствии будет передан полиции.

 
 
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Стоимость грузовика оценивается в семь тысяч долларов.

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