На границе с Польшей у белоруса из-за поддельного VIN-кода конфисковали грузовик

Польские пограничники забрали грузовой фургон Iveco из-за перебитых VIN-номеров у белоруса. Водителя допросили в качестве свидетеля и отпустили домой, машина будет передана полиции, сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.





Автомобиль задержали на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Кузница» (сопредельный пункт — «Брузги»). В ходе детального осмотра автомобиля Iveco Daily был выявлен факт вмешательства третьих лиц в номера кузова.

За рулем грузовика был 38-летний белорус, его допросили как свидетеля и отпустили домой.

Машину у мужчины сотрудники польской пограничной службы изъяли, впоследствии будет передан полиции.