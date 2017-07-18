|
На границе с Польшей у белоруса из-за поддельного VIN-кода конфисковали грузовик
Польские пограничники забрали грузовой фургон Iveco из-за перебитых VIN-номеров у белоруса. Водителя допросили в качестве свидетеля и отпустили домой, машина будет передана полиции, сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.
Автомобиль задержали на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Кузница» (сопредельный пункт — «Брузги»). В ходе детального осмотра автомобиля Iveco Daily был выявлен факт вмешательства третьих лиц в номера кузова.
За рулем грузовика был 38-летний белорус, его допросили как свидетеля и отпустили домой.
Машину у мужчины сотрудники польской пограничной службы изъяли, впоследствии будет передан полиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость грузовика оценивается в семь тысяч долларов.
|
Архив (Разное)
Комментарии