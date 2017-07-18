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Эпоха люксовых смартфонов Vertu заканчивается

19.07.2017 16:10 — Разное | Ежедневник  
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Эпоха люксовых смартфонов Vertu заканчивается

фото: Digi-guru.cz

Производство смартфонов Vertu в Великобритании будет ликвидировано, сообщает Financial Times.

Закрытие производства Vertu в Великобритании может повлечь увольнение 200 сотрудников — это, в частности, высококвалифицированные рабочие, которые на фабрике в небольшом городке Черч Крукам выращивали кристаллы сапфира для дисплеев luxury-аппаратов, инкрустировали их драгоценными металлами и камнями, а также крокодиловой кожей, пишут «Ведомости».

В марте 2017 г. турецкий предприниматель Мурат Хакан Узан выкупил Vertu у китайской Godin Holdings в марте 2017 г. за $61млн, сообщала ранее Daily Telegraph. Производственное подразделение компании, задолженность которой превышает 165 млн долларов, было передано под внешнее управление. Узан попытался договориться о выкупе актива у временной администрации примерно за 2,5 млн долларов, но получил отказ. Правда, Узан сохранит права на бренд, технологии и дизайн Vertu. По некоторым данным, Узан планирует возродить известную марку.

Нестандартные телефоны Vertu в среднем стоили примерно от 13 000 долларов. Последней попыткой оживить их продажи было снижение цен до 5000-9000 долларов.

Vertu была создана в 1998 г. Всего ей, по данным FT, удалось продать около 0,5 млн аппаратов. В 2012 г. Nokia, чьи позиции на мировом рынке телефонов пошатнулись, продала Vertu более чем за 200 млн евро шведской частной группе EQT. Та, в свою очередь, в 2015 г. перепродала компанию китайским инвесторам (сумма сделки не разглашается), а они в 2017 г. - Узану.

Сейчас статус владельца смартфона подчеркивают в первую очередь характеристики устройства, его функциональность, а не вес украшающих его драгоценностей, считают эксперты. В последние годы luxury- аппараты в плане возможностей и инновационных технологий ничем не выделялись, считает он. Этим можно объяснить спад интереса даже очень обеспеченных пользователей к luxury-телефонам.

 
 
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Производство смартфонов Vertu в Великобритании будет ликвидировано, сообщает Financial Times.

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