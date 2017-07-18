Правление концерна Daimler одобрило план по отзыву дизельных автомашин

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Руководство концерна Daimler одобрило комплексный план для дизельных двигателей на фоне отзыва более трех миллионов автомобилей, оснащенных моторами на "тяжелом топливе", сообщила пресс-служба концерна.

О том, что автопроизводитель решился на отзыв более трех миллионов дизельных автомашин, стало известно накануне. Такой шаг обусловлен улучшением системы выброса вредных веществ в атмосферу.

"Мы решили принять дополнительные меры для того, чтобы укрепить доверие к дизельным технологиям", — отмечается в релизе концерна из Штутгарта.

Все автомобили, которые попадут под отзывную кампанию по сокращению вредных веществ в выхлопе, будут обслужены бесплатно. Daimler направит на эти цели около 220 миллионов евро.

Daimler — один из крупнейших мировых автопроизводителей. Компания была создана в конце XIX века, в 1929 году стала акционерным обществом, а с 1998 по 2007 годы существовала в альянсе с американским производителем Chrysler. Кроме легковых автомобилей, автоконцерн выпускает грузовики и автобусы. Двигатели Mercedes поставляются в различные страны мира, в том числе и в Беларусь, где устанавливаются на МАЗы.

Скандал, связанный с дизельными двигателями, начался другого немецкого концерна — Volkswagen. Два года назад VW был обвинен в США в занижении показателей вредных выбросов моторов на "тяжелом топливе". Год спустя "дизельгейт" был урегулирован, а автоконцерн понес убытки в размере около полутора миллиардов долларов.