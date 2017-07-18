Соседов: в Витебск еду за атмосферой, а не посмотреть на Гришу и Стаса

Очередной, 26 Международный фестиваль искусств "Славянский Базар" в Витебске завершился: победители конкурса молодых исполнителей получили награды, звезды сцены — свои овации и обновленную порцию любви зрителей, организаторы сообщают о новых коммерческих достижениях, а журналисты пишут обобщающие материалы по итогам грандиозного зрелища.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов в эксклюзивном интервью для радио Sputnik Беларусь поделился впечатлениями о фестивале и вспомнил первого его директора — Родиона Басса, который в настоящий момент испытывает серьезные проблемы со здоровьем .

"На самом деле о Бассе никто не вспомнил, кроме меня. Об этом я говорил на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля. Басс был душой "Славянского базара", его видели везде, и в зале Летнего амфитеатра, и за кулисами, и в пресс-центре. Он всегда появлялся в самых неожиданных местах. Ему все было интересно, он общался с людьми. Я задел очень много болевых вопросов по поводу организации фестиваля, в том числе об ограничениях для журналистов", — сказал Соседов.

При этом он признался, что главной целью участия в "Славянском базаре" является не посещение концертов, а общение с людьми, с друзьями.

"Все эти концерты звезд выполняют роль дорогих блюд, которыми угощают добрых друзей, пришедших в гости. Концерты для меня — не самоцель! И Стаса Михайлова, и Гришу Лепса я видел-перевидел. Важна сама атмосфера и люди, с которыми я общаюсь", — отметил собеседник Sputnik.

Беседу с Сергеем Соседовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.