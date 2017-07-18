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Гуляла в юбке по деревне в Саудовской Аравии? В тюрьму!
19.07.2017 15:14 — Разное | Ежедневник
Делом саудовской модели занялась генеральная прокуратура Эр-Рияда. Если ее вину докажут, девушке грозит тюрьма и штраф
Саудовская модель Хулуд арестована за видео, на котором она в короткой юбке гуляет по древнему форту Ушайкир, сообщает
О том, что девушку задержали, сообщила полиция Саудовской Аравии. На допросе Хулуд рассказала, что вирусный ролик «опубликован в аккаунте, приписанном ей без ее ведома».
При этом она сообщила, что все время ее сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.
В сообщении говорится, что делом Хулуд занялась генеральная прокуратура Эр-Рияда. В случае, если девушку признают виновной, ей грозит штраф и тюремный срок.
«То, что Саудовская Аравия продолжает преследовать женщин за их выбор одежды, говорит о том, что власти никуда не продвинулись со своими патерналистскими и дискриминационными взглядами», - сказала Сара Ли Уитсон, директор по Ближнему Востоку правозащитной организации Human Rights Watch.
«Планы Саудовской Аравии по изменению общества и расширению прав женщин никогда не станут реальностью, пока власти преследуют женщину за выбор одежды», - добавила она. Имеется в виду масштабный план Vision 2030, обнародованный 31-летним кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.
На видео, изначально опубликованном в Snapchat, снята девушка, идущая по узкой улочке древнего укрепления Ушайкир. Этот памятник старины находится в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда. Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии. Здесь в конце XVIII века родился основатель ваххабизма Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб.
Законы Саудовской Аравии, основанные на шариате и патриархальных традициях, сильно ограничивают права женщин. Женщины здесь обязаны носить головные платки и одежду, закрывающую тело с головы до ног. Им также запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.
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Делом саудовской модели занялась генеральная прокуратура Эр-Рияда. Если ее вину докажут, девушке грозит тюрьма и штраф
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