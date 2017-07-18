ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гуляла в юбке по деревне в Саудовской Аравии? В тюрьму!

19.07.2017 15:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Гуляла в юбке по деревне в Саудовской Аравии? В тюрьму!

Делом саудовской модели занялась генеральная прокуратура Эр-Рияда. Если ее вину докажут, девушке грозит тюрьма и штраф

Саудовская модель Хулуд арестована за видео, на котором она в короткой юбке гуляет по древнему форту Ушайкир, сообщает русская служба BBC. Хулуд не отрицает, что прогулка была, однако утверждает, что ролик выложили в соцсеть Snapchat без ее ведома.

О том, что девушку задержали, сообщила полиция Саудовской Аравии. На допросе Хулуд рассказала, что вирусный ролик «опубликован в аккаунте, приписанном ей без ее ведома».

При этом она сообщила, что все время ее сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.

В сообщении говорится, что делом Хулуд занялась генеральная прокуратура Эр-Рияда. В случае, если девушку признают виновной, ей грозит штраф и тюремный срок.

«То, что Саудовская Аравия продолжает преследовать женщин за их выбор одежды, говорит о том, что власти никуда не продвинулись со своими патерналистскими и дискриминационными взглядами», - сказала Сара Ли Уитсон, директор по Ближнему Востоку правозащитной организации Human Rights Watch.

«Планы Саудовской Аравии по изменению общества и расширению прав женщин никогда не станут реальностью, пока власти преследуют женщину за выбор одежды», - добавила она. Имеется в виду масштабный план Vision 2030, обнародованный 31-летним кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.

На видео, изначально опубликованном в Snapchat, снята девушка, идущая по узкой улочке древнего укрепления Ушайкир. Этот памятник старины находится в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда. Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии. Здесь в конце XVIII века родился основатель ваххабизма Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб.

Законы Саудовской Аравии, основанные на шариате и патриархальных традициях, сильно ограничивают права женщин. Женщины здесь обязаны носить головные платки и одежду, закрывающую тело с головы до ног. Им также запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делом саудовской модели занялась генеральная прокуратура Эр-Рияда. Если ее вину докажут, девушке грозит тюрьма и штраф

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте Opel сбил двоих детей, которые ехали на велосипеде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика