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Минчанину, пытавшемуся дать взятку участковому, грозит до 5 лет тюрьмы

19.07.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Минчанину, пытавшемуся дать взятку участковому, грозит до 5 лет тюрьмы

Предложение взятки объяснил тем, что состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а административный протокол может повлечь нарушение установленного режима

17 июля Партизанским РОСК столицы по материалам ОБЭП и УИМ Партизанского РУВД возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего работника заправочной станции за попытку дать взятку участковому инспектору милиции, сообщает пресс-служба ГУВД Минсгорисполкома.

15 июля в общественный пункт охраны правопорядка Партизанского РУВД Минска для составления административного протокола по статье 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РБ был доставлен 37-летний минчанин. В ходе составления протокола задержанный неоднократно предлагал участковому инспектору милиции старшему лейтенанту милиции Кузьме Жихарко в качестве взятки за благоприятное решение вопроса о не привлечении к ответственности за совершенное правонарушение 100 долларов и 150 белорусских рублей.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе, нецензурно выражался. Предложение взятки объяснил тем, что состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Партизанского РУВД и административный протокол может повлечь нарушение установленного режима.

Участковый инспектор милиции зафиксировал противоправные действия гражданина с помощью средств аудио- и видеофиксации, после чего доложил о случившемся в оперативно-дежурную службу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 431 (Дача взятки) УК РБ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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